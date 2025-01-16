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Haberler İngiltere Premier Lig Ipswich Town - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Ipswich Town - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ipswich Town ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Ipswich Town - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 15:50 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 15:50
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Ipswich Town - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Ipswich Town - Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Ipswich Town ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ipswich Town - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

IPSWICH TOWN - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ipswich Town - Brighton maçı 16 Ocak Perşembe günü saat 22.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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