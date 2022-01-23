Leicester City Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

🔗CANLI SKOR - Leicester City-Brighton maçını takip etmek için tıklayın!

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Çağlar Söyüncü'lü Leicester City, sahasında Brighton'ı konuk edecek. Kritik maç öncesi ev sahibi takımın 25, konuk ekibin ise 29 puanı mevcut. Maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...

📺LEICESTER CITY-BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City'nin sahasında Brighton'ı konuk edeceği maç bugün TSİ 17.00'de başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📌LEICESTER CITY-BRIGHTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leicester City: Schmeichel; Justin, Amartey, Çağlar Söyüncü, Thomas; Dewsbury-Hall, Tielemans; Lookman, Maddison, Barnes; Daka

Brighton: Sanchez; Veltman, Webster, Burn, Cucurella; Moder, Gross; Lamptey, Mac Allister, Trossard; Maupay

📊MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER📊

🔸Leicester kendi sahasında Brighton ile oynadığı son 6 karşılaşmanın hiçbirinde mağlup olmadı.

🔸Jamie Vardy 9 golle Leicester takımının en golcü futbolcusu. Neal Maupay ise Brighton adına 7 gol kaydetti.