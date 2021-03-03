Haberler İngiltere Premier Lig Sheffield United - Aston Villa: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 27. haftasında son sıradaki 'a konuk olan , rakibine 1-0 mağlup olarak yarışında ağır yara aldı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü kaydetti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 23:47
Sheffield United - Aston Villa: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 27. haftasında son sıradaki ile kupalarına katılma mücadelesi veren karşılaştı. Maçı ev sahibi Sheffield United 1-0'lık skorla galip tamamladı.

Bu sezonki 4. galibiyetine imza atan Sheffield'ı üç puana taşıyan golü 30. dakikada kaydetti.

Sheffield'da 57. dakikada çift sarıdan kırmızı kartla oyundan atılıp takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Sheffield United puanını 14'e çıkarırken, Avrupa yolunda yara alan Aston Villa 39 puanda kaldı.

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