Sheffield United - Aston Villa: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında son sıradaki Sheffield United ile Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Aston Villa karşılaştı. Maçı ev sahibi Sheffield United 1-0'lık skorla galip tamamladı.
Bu sezonki 4. galibiyetine imza atan Sheffield'ı üç puana taşıyan golü 30. dakikada David McGoldrick kaydetti.
Sheffield'da Phil Jagielka 57. dakikada çift sarıdan kırmızı kartla oyundan atılıp takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Sheffield United puanını 14'e çıkarırken, Avrupa yolunda yara alan Aston Villa 39 puanda kaldı.