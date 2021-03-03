Burnley - Leicester City: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Burnley ile Leicester City kozlarını paylaştı. Ligin zirvesi ile alt sıralarını yakından ilgilendiren mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Ev sahibi Burnley 4'te Matej Vydra'nın golüyle öne geçerken, Tilkiler bu gole 34'te Iheanacho ile yanıt verdi.

Bu sonucun ardından lig üçüncüsü Leicester City puanını 50'ye yükseltti. 15. sıradaki Burnley ise puanını 29 yaptı.

Öte yandan Leicester'da Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken, Cengiz Ünder ise mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.