Haberler İngiltere Premier Lig Burnley - Leicester City: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 27. haftasında 'ye konuk olan , zorlu maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak yarışında yara aldı. 'da 90 dakika sahada kalırken, ise mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 23:19
Burnley - Leicester City: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 27. haftasında ile kozlarını paylaştı. Ligin zirvesi ile alt sıralarını yakından ilgilendiren mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Ev sahibi Burnley 4'te 'nın golüyle öne geçerken, Tilkiler bu gole 34'te ile yanıt verdi.

Bu sonucun ardından lig üçüncüsü City puanını 50'ye yükseltti. 15. sıradaki Burnley ise puanını 29 yaptı.

Öte yandan Leicester'da 90 dakika sahada kalırken, ise mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

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