Jurgen Klopp'tan Ozan Kabak açıklaması! "Manchester City maçında..."

Jürgen Klopp, yeni transfer Ozan Kabak'ın bu maçta oynayıp oynamayacağı ile ilgili soruya "Ozan Kabak, Manchester City karşısında forma giyebilir. Dün Ozan ile bir analiz toplantısı yaptık." açıklamasında bulundu.

Alman hükümetinin 16 Şubat'taki RB Leipzig - Liverpool maçını mutasyonlu corona virüsü sebebiyle Almanya'da oynatmama kararı almasıyla ilgili Klopp, "Bu benim işim değil. Yöneticilerimiz UEFA ve Lepzig tarafıyla görüşmeleri sürdürüyor. Maçı nerede oynayacağımızı yakında öğreneceğiz" dedi.

Jürgen Klopp, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile ilgili ise "Çalıştığım en iyi oyunculardan biriydi. Performansı beni şaşırtmıyor" ifadelerini kullandı.

İstikrarsız bir grafik çizen son şampiyon Liverpool ile lider Manchester City'i karşı karşıya getirecek mücadele, 7 Şubat Pazar günü oynanacak.