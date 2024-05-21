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YEMEKTEYİZ puan tablosu 21 Mayıs Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hasret kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ikinci yarışmacısı Hasret Hanım oldu. Hasret Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hasret kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 21 Mayıs puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 18:30 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 19:00
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 21 Mayıs Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hasret kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Hasret Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 21 Mayıs 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HASRET KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 21 Mayıs yarışmacısı Hasret Hanım oldu. Hasret Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Dilanay: 3

Fırat: 4

Ömer: 4

Şencan: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ÖMER KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20 Mayıs yarışmacısı Ömer Bey oldu. Ömer Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Dilanay: 5

Fırat: 5

Hasret: 7

Şencan: 4

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