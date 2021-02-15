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Yok böyle çöküş

'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşırken müthiş bir grafik yakalayan 'un o eski halinden eser yok şimdi. Geçtiğimiz yıl 24 maç sonunda 70 puan toplayan ve öğrencileri bu sezon aynı dönem içinde hanelerine sadece 40 puan yazdırabildiler. 'nin bir hayli gerisinde kalan 'da Alman teknik adam Klopp "Kabul edelim ki şampiyonluk şansımız kalmadı" ifadelerini kullandı. Liverpool'un sezonun kalanındaki en büyük hedefi sıralamasında kalmak olacak. ekibi, 'nde ise yoluna devam ediyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 00:52 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Yok böyle çöküş
'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşırken müthiş bir grafik yakalayan 'un o eski halinden eser yok şimdi. Geçtiğimiz yıl 24 maç sonunda 70 puan toplayan ve öğrencileri bu sezon aynı dönem içinde hanelerine sadece 40 puan yazdırabildiler. 'nin bir hayli gerisinde kalan 'da Alman teknik adam Klopp "Kabul edelim ki şampiyonluk şansımız kalmadı" ifadelerini kullandı. Liverpool'un sezonun kalanındaki en büyük hedefi sıralamasında kalmak olacak. ekibi, 'nde ise yoluna devam ediyor.
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