Yok böyle çöküş
Premier Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşırken müthiş bir grafik yakalayan 'un o eski halinden eser yok şimdi. Geçtiğimiz yıl 24 maç sonunda 70 puan toplayan Jürgen Klopp ve öğrencileri bu sezon aynı dönem içinde hanelerine sadece 40 puan yazdırabildiler. Manchester City'nin bir hayli gerisinde kalan Liverpool'da Alman teknik adam Klopp "Kabul edelim ki şampiyonluk şansımız kalmadı" ifadelerini kullandı. Liverpool'un sezonun kalanındaki en büyük hedefi Şampiyonalar Ligi sıralamasında kalmak olacak. İngiliz ekibi, Devler Ligi'nde ise yoluna devam ediyor.
İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 00:52 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 06:50