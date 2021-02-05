Liverpool'dan Ozan Kabak paylaşımı! "Hazırlanıyoruz..."

Galatasaray'dan Bundesliga'ya transfer olan ve burada gösterdiği performansla dev kulüplerin ilgisini çekmeyi başaran milli futbolcumuz Ozan Kabak, İngiltere Premier Lig'in köklü kulübü Liverpool'a transfer olarak taraflı tarafsız herkesi gururlandırmayı başarmıştı.

Transferin gerçekleşmesinin ardından başarılı futbolcumuzun ne zaman Liverpool formasıyla sahada olacağı merak edilirken, Jurgen Klopp yaptığı açıklamada genç oyuncunun bu hafta oynanacak olan kritik Manchester City mücadelesinde forma giyebileceğini belirtmişti. Karşılaşmayla ilgili basın toplantısı düzenleyen Alman teknik adam, ara transfer döneminde kadroya dahil edilen savunma oyuncuları Ozan Kabak ve Ben Davies'in takımla birlikte çalıştığını ve Manchester City karşısında forma şansı bulabileceğini kaydetti.

Öte yandan bu karşılaşmanın hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Liverpooli sosyal medya hesabından yeni transferler Ozan Kabak ve Ben Davies'in yer aldığı bir kare paylaşırken "İki yeni kırmızımızla hazırlanıyoruz" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte o paylaşım...