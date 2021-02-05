Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool'dan Ozan Kabak paylaşımı! "Hazırlanıyoruz..."

'dan paylaşımı! "Hazırlanıyoruz..."

devi 'a transfer olan milli futbolcumuz takımıyla çıkacağı ilk mücadeleyi iple çekiyor. Liverpool, mücadelesinin hazırlıklarını sürdürürken sosyal medya hesabından Ozan Kabak paylaşımında bulundu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 23:17
Liverpool'dan Ozan Kabak paylaşımı! "Hazırlanıyoruz..."

'dan 'ya transfer olan ve burada gösterdiği performansla dev kulüplerin ilgisini çekmeyi başaran milli futbolcumuz , 'in köklü kulübü 'a transfer olarak taraflı tarafsız herkesi gururlandırmayı başarmıştı.

Transferin gerçekleşmesinin ardından başarılı futbolcumuzun ne zaman Liverpool formasıyla sahada olacağı merak edilirken, Jurgen Klopp yaptığı açıklamada genç oyuncunun bu hafta oynanacak olan kritik mücadelesinde forma giyebileceğini belirtmişti. Karşılaşmayla ilgili basın toplantısı düzenleyen Alman teknik adam, ara transfer döneminde kadroya dahil edilen savunma oyuncuları Ozan Kabak ve 'in takımla birlikte çalıştığını ve Manchester City karşısında forma şansı bulabileceğini kaydetti.

Öte yandan bu karşılaşmanın hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Liverpooli sosyal medya hesabından yeni transferler Ozan Kabak ve Ben Davies'in yer aldığı bir kare paylaşırken "İki yeni kırmızımızla hazırlanıyoruz" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte o paylaşım...

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