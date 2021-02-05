Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool'da Ozan Kabak'ın ardından bir imza daha! Jarell Quansah...

'da 'ın ardından bir imza daha! ...

Son dakika transfer haberleri... Defans oyuncularının uzun süreli sakatlığının ardından ocak ayı transfer döneminde milli stoper 'ı kiralayan , altyapısından bir isimle de profesyonel sözleşme imzaladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 10:45
Liverpool'da Ozan Kabak'ın ardından bir imza daha! Jarell Quansah...

ekiplerinden 'da yıldız stoperler , ve 'in uzun süreli sakatlığının ardından kulüp, ocak ayı transfer döneminde defans hattına takviye yapma kararı almıştı.

Bu kapsamda forması giyen milli oyuncu ve 'i renklerine bağlayan Kırmızılar, bir isimle daha sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, altyapıda forma giyen 18 yaşındaki stoper 'la profesyonel kontrat yapıldığı bildirildi.

SON DAKİKA