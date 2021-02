Liverpool'da Ozan Kabak'ın ardından bir imza daha! Jarell Quansah...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da yıldız stoperler Virgil van Dijk, Joel Matip ve Joe Gomez'in uzun süreli sakatlığının ardından kulüp, ocak ayı transfer döneminde defans hattına takviye yapma kararı almıştı.

Bu kapsamda Schalke forması giyen milli oyuncu Ozan Kabak ve Ben Davies'i renklerine bağlayan Kırmızılar, bir isimle daha sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, altyapıda forma giyen 18 yaşındaki stoper Jarell Quansah'la profesyonel kontrat yapıldığı bildirildi.

Jarell Quansah has signed his first professional contract with the Reds 🔴