Mesut Özil'in sözleşmesi ocakta feshedilecek mi? Arteta açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de menajer Mikel Arteta tarafından kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in geleceği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Türk asıllı Alman futbolcunun daha önce sezon sonu bitecek olan sözleşmesinin sonuna kadar gideceğini açıklamasına reğmen basında kulübün, yıldız ismin mukavelesini ocakta feshedeceği şeklinde haberler çıkmıştı.

Konuya ilişkin görüşleri sorulan Mikel Arteta, takımdan ayrılma ihtimali bulunan Mesut, Sokratis ve Mustafi ile ilgili, "Transfer döneminde neler olacağını göreceğiz. Sonuçta hayatlarıyla ilgili karar alma hakları onlara ait. Çünkü burada bir sözleşmeleri var. Bazıları oynamadığı için gitmek bazıları da kalmak isteyebilir. Buna biz karar vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Adı Fenerbahçe ile de anılan Mesut Özil, İngiliz ekibinde haftalık 350 bin sterlin kazanıyor.