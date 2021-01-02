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'in sözleşmesi ocakta feshedilecek mi? Arteta açıkladı

İngiliz ekibi 'de kadro dışı bırakılan ve adı ile anılan 'le ilgili hocası 'dan flaş bir açıklama geldi. İspanyol teknik adam, oyuncunun sözleşmesini ocakta feshetmeyeceklerini söylerken, yıldız futbolcunun geleceği ile ilgili kararı 'un kendisinin vereceğini belirtti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 11:53
Mesut Özil'in sözleşmesi ocakta feshedilecek mi? Arteta açıkladı

ekiplerinden 'de menajer tarafından kadro dışı bırakılan 'in geleceği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Türk asıllı Alman futbolcunun daha önce sezon sonu bitecek olan sözleşmesinin sonuna kadar gideceğini açıklamasına reğmen basında kulübün, yıldız ismin mukavelesini ocakta feshedeceği şeklinde haberler çıkmıştı.

Konuya ilişkin görüşleri sorulan Mikel Arteta, takımdan ayrılma ihtimali bulunan , ve ile ilgili, "Transfer döneminde neler olacağını göreceğiz. Sonuçta hayatlarıyla ilgili karar alma hakları onlara ait. Çünkü burada bir sözleşmeleri var. Bazıları oynamadığı için gitmek bazıları da kalmak isteyebilir. Buna biz karar vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Adı ile de anılan Mesut Özil, İngiliz ekibinde haftalık 350 bin sterlin kazanıyor.

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