Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal'da Mesut Özil'i bekleyen büyük tehlike! Kadro dışı...

'da 'i bekleyen büyük tehlike! ...

ekiplerinden 'da geçtiğimiz sezondan itibaren performansıyla 'olaylı adam' haline gelen ve takımın en çok kazanan oyuncusu konumunda bulunan , kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 16:25
Arsenal'da Mesut Özil'i bekleyen büyük tehlike! Kadro dışı...

'de takımların 25 kişilik kadrolarını federasyona bildirmek için 2 haftası kala 'da büyük bir belirsizlik yaşanıyor.

Kadrosunda kulübün yetiştirmediği en fazla 17 oyuncu bulundurabilen İngiliz ekibinde Thomas Partey'in transferiyle sayı 19'a yükseldi.

Teknik direktör 'nın hangi iki futbolcuyu bırakacağı merak edilirken, en büyük aday olarak Türk asıllı Alman yıldız 'in ismi ön plana çıktı.

İngiliz basınının haberine göre; Haftada 350 bin pound ile Arsenal'ın en fazla kazanan oyuncusu konumunda bulunan Özil, performansı nedeniyle yüksek maaşına rağmen kadro dışı bırakılabilir.

Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 23 karşılaşmaya çıkan Mesut Özil, 1 gol 3 asistlik bir performans sergilemişti.

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