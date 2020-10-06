Arsenal'da Mesut Özil'i bekleyen büyük tehlike! Kadro dışı...

İngiltere Premier Lig'de takımların 25 kişilik kadrolarını federasyona bildirmek için 2 haftası kala Arsenal'da büyük bir belirsizlik yaşanıyor.

Kadrosunda kulübün yetiştirmediği en fazla 17 oyuncu bulundurabilen İngiliz ekibinde Thomas Partey'in transferiyle sayı 19'a yükseldi.

Teknik direktör Mikel Arteta'nın hangi iki futbolcuyu kadro dışı bırakacağı merak edilirken, en büyük aday olarak Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'in ismi ön plana çıktı.

İngiliz basınının haberine göre; Haftada 350 bin pound ile Arsenal'ın en fazla kazanan oyuncusu konumunda bulunan Özil, performansı nedeniyle yüksek maaşına rağmen kadro dışı bırakılabilir.

Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 23 karşılaşmaya çıkan Mesut Özil, 1 gol 3 asistlik bir performans sergilemişti.