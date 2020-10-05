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Son dakika haberi: Eski Galatasaraylı yıldız 'da

transferin son gününde eski futbolcusu 'ten para kazandı. Sarı kırmızılıların daha önce Porto'ya gönderdiği yıldız isim, Premier Lig devi 'a oldu ve sarı kırmızılılar, 1 milyon 350 bin euroyu cebine koydu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 20:22
Son dakika transfer haberi: Eski Galatasaraylı yıldız Alex Telles Manchester United'da

Portekiz Ligi ekiplerinden Porto forması giyen , İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'a oldu.

27 yaşındaki sol bek, Manchester United ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY'A 1 MİLYON 350 BİN EURO

Brezilyalı sol bekin transferinin ardından 'ın kasasına satışın kar payından yüzde 10'luk bir bedel geldi.

Manchester United, yetenekli oyuncu için Porto'ya 20 milyon euro bonservis ödeyecek ve Galatasaray da, 1 milyon 350 bin euro (12.5 Milyon TL) kazanacak.

Porto, Alex Telles'i 2016 yılında 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

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