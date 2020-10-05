Haberler Galatasaray Galatasaray Ahmet Çalık'la yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi!

'la yolların ayrıldığını 'a bildirdi!

'de sezonu bitimi öncesi bir isimle yollarını ayırdığını 'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 18:47 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 00:26
Galatasaray Ahmet Çalık'la yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi!

2016/2017 sezonunda başkent ekibi 'nden kadrosuna kattığı 26 yaşındaki oyuncu ile yollarını ayırdığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

Yapılan bildirimde "Profesyonel Futbolcumuz Ahmet Çalık ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize net 1.100.000 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir" ifadeleri kullanıldı. Ahmet Çalık geçtiğimiz günlerde ile anlaşmıştı.

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