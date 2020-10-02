Haberler Galatasaray Galatasaray ve Beşiktaş'a Bruma şoku! Yunan ekibiyle anlaştı

ve 'a şoku! Yunan ekibiyle anlaştı

ve 'ın gündemine yer alan 25 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu ve kulübü , Yunan ekibi ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 12:32 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 12:33
Galatasaray ve Beşiktaş'a Bruma şoku! Yunan ekibiyle anlaştı

'in iki dev ekibi ile Beşikta, bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen ve kariyerini Hollanda Ligue 1 ekibi 'de sürdüren için devreye girmişti.

basınında yer alan habere göre; Bruma'nın transferi adına PSV ile her konuda anlaşmaya varan , Portekizli oyuncuyu da ikna etti.

25 yaşındaki futbolcunun Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Yunan ekibine gitmek istediği vurgulandı.

Bruma'nın satın alma opsiyonuyla Olympiakos'a kiralanacağı ve resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılmasının beklendiği de haberde aktarıldı.

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