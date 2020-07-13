Serge Aurier'nin kardeşi uğradığı silahlı saldırı sonrası öldü
Tottenham forması giyen Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Serge Aurier'nin erkek kardeşi Christopher Aurier, Fransa'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da forma giyen Serge Aurier'nin kendisinden bir yaş küçük erkek kardeşi Christopher Aurier uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybetti.
Fransız basınında yer alan haberlere göre olay sabah saat 5 sularında Toulouse'da meydana geldi. İki el ateş edilen Christopher Aurier, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, saldırının failinin ise olay yerinden kaçtığı ifade edildi.
Öte yandan Christopher Aurier'nin de futbolcu olduğu ve Toulouse Rodeo adlı amatör lig takımında forma giydiği bildirildi.
- 13.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Serge Aurier'nin kardeşi uğradığı silahlı saldırı sonrası öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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