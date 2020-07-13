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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Yıldız futbolcunun kardeşi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti!

'nin kardeşi uğradığı silahlı saldırı sonrası öldü

Serge Aurier'nin kardeşi uğradığı silahlı saldırı sonrası öldü

Tottenham forması giyen Fildişi Sahilli yıldız futbolcu 'nin erkek kardeşi , 'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

takımlarından Tottenham'da forma giyen 'nin kendisinden bir yaş küçük erkek kardeşi uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybetti.

Fransız basınında yer alan haberlere göre olay sabah saat 5 sularında Toulouse'da meydana geldi. İki el ateş edilen Christopher Aurier, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, saldırının failinin ise olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Öte yandan Christopher Aurier'nin de futbolcu olduğu ve Toulouse Rodeo adlı amatör lig takımında forma giydiği bildirildi.


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  1. 13.07.2020
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