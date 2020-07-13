Real Zaragoza'nın yenilmesiyle birlikte La Liga'ya yükselen Cadiz'de başkan Manolo Vizcaino bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alvaro Negredo ile anlaştıklarını açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Nasr'da sürdüren Beşiktaş'ın eski golcüsü Alvaro Negredo, ülkesi İspanya'ya dönüş yapıyor.
Gelecek sezon La Liga'da mücadele edecek olan Cadiz'in başkanı Manolo Vizcaino, "Negredo, gelecek yıl Cadiz'de forma giyecek" diyerek tecrübeli ismin transferini resmen duyurdu.
Kariyerinde Real Madrid, Sevilla, Valencia ve Manchester City gibi takımlar bulunan Negredo, 2017-2018 sezonunda Beşiktaş forması giymişti.
- 13.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Cadiz başkanı Alvaro Negredo'yu transfer ettiklerini duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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