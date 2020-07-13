Cadiz başkanı Alvaro Negredo'yu transfer ettiklerini duyurdu - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Başkan resmen duyurdu! Negredo dönüyor

başkanı Alvaro 'yu ettiklerini duyurdu

Cadiz başkanı Alvaro Negredo'yu transfer ettiklerini duyurdu

Real Zaragoza'nın yenilmesiyle birlikte La Liga'ya yükselen 'de başkan bir dönem forması da giyen Alvaro ile anlaştıklarını açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Nasr'da sürdüren 'ın eski golcüsü Alvaro , ülkesi 'ya dönüş yapıyor.

Gelecek sezon La Liga'da mücadele edecek olan 'in başkanı , "Negredo, gelecek yıl Cadiz'de forma giyecek" diyerek tecrübeli ismin transferini resmen duyurdu.

Kariyerinde Real Madrid, Sevilla, Valencia ve Manchester City gibi takımlar bulunan Negredo, 2017-2018 sezonunda Beşiktaş forması giymişti.


haberin devamı

  1. 13.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cadiz başkanı Alvaro Negredo'yu transfer ettiklerini duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA