Cadiz başkanı Alvaro Negredo'yu transfer ettiklerini duyurdu

Beşiktaş geçtiğimiz haftalarda iki futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Son gelen haberlere göre dün yapılan testlerin sonucunun da yine pozitif olduğu bildirildi. İki ismin Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı belirsiz. İşte detaylar...