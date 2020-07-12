İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Tottenham, evinde Arsenal'i ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tottenham Hotspur-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde bu sezon hayal kırıklığı yaşatan iki takım karşı karşıya gelecek. Tottenham ve Arsenal son haftalarda alacakları başarılı sonuçlar ile sezonu tamamlamak istiyor. Maç öncesi Tottenham'da Japhet Tanganga, Juan Foyth ve Eric Dier maçta forma giyemeyecek. Delle Alli'nin durumu henüz belli değil. Arsenal'de ise Bernd Leno, Calum Chambers, Pablo Marí, Gabriel Martinelli ve Eddie Nketiah oynamayacak.
TOTTENHAM HOTSPUR-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Tottenham Hotspur-Arsenal maçı bu akşam saat 18:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.
- 12.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Tottenham Hotspur-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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