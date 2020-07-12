Tottenham Hotspur-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Hotspur- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tottenham Hotspur-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 35. haftasında , evinde 'i ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tottenham Hotspur-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde bu sezon hayal kırıklığı yaşatan iki takım karşı karşıya gelecek. ve son haftalarda alacakları başarılı sonuçlar ile sezonu tamamlamak istiyor. Maç öncesi Tottenham'da Japhet Tanganga, Juan Foyth ve Eric Dier maçta forma giyemeyecek. Delle Alli'nin durumu henüz belli değil. Arsenal'de ise Bernd Leno, Calum Chambers, Pablo Marí, Gabriel Martinelli ve Eddie Nketiah oynamayacak.

TOTTENHAM HOTSPUR-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Tottenham Hotspur-Arsenal maçı bu akşam saat 18:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

  1. 12.07.2020
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