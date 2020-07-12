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12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İngiltere Premier Lig Cimbom'un gözdesi şov yaptı Aston Villa 3 puanı kaptı

2-0 | MAÇ SONUCU

Aston Villa 2-0 Crystal Palace | MAÇ SONUCU

'in 35. haftasında , Villa Park'ta konuk ettiği 'ı Mahmoud Trezeguet'nin attığı gollerle 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 35. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi 2-0 Aston Villa kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Mahmoud Trezeguet kaydetti.

Bu skorun ardından Aston Villa puanını 27'ye yükseltirken, Crystal Palace 42 puanda kaldı.

  1. 12.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 19:00
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