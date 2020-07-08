Manchester City - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City - Newcastle United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester City - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 34. haftasında , evinde 'ı ağırlıyor. Futbolseverler maç öncesi tüm detayları araştırıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Manchester City - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

şampiyonluğunu Liverpool'a kaptıran , sezonu en iyi puanla bitirmek istiyor. Sahasında 'ı ağırlayacak olan Manchester City'de Sergio Kun Agüero oynayamayacak. Newcastle United'da ise Florian Lejeune, Ciaran Clark, Sean Longstaff ve Isaac Hayden bu maçta forma giyemeyecek.

MANCHESTER CITY - NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester City - Newcastle United maçı bu akşam 20:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson, Zinchenko, Laporte, Cancelo, Eric Garcia, Bernardo Silva, , Fernandinho, Sterling, Gabriel Jesus, Mahrez Newcastle United: Dubravka, Lascelles, Krafth, Fernandez, Manquillo, Shelvey, Joelinton, Saint-Maximin, Hayden, Almiron, Gayle

  1. 08.07.2020
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