Manchester City - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City, evinde Newcastle United'ı ağırlıyor. Futbolseverler maç öncesi tüm detayları araştırıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Manchester City - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu Liverpool'a kaptıran Manchester City, sezonu en iyi puanla bitirmek istiyor. Sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak olan Manchester City'de Sergio Kun Agüero oynayamayacak. Newcastle United'da ise Florian Lejeune, Ciaran Clark, Sean Longstaff ve Isaac Hayden bu maçta forma giyemeyecek.
MANCHESTER CITY - NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Manchester City - Newcastle United maçı bu akşam 20:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Ederson, Zinchenko, Laporte, Cancelo, Eric Garcia, Bernardo Silva, David Silva, Fernandinho, Sterling, Gabriel Jesus, Mahrez Newcastle United: Dubravka, Lascelles, Krafth, Fernandez, Manquillo, Shelvey, Joelinton, Saint-Maximin, Hayden, Almiron, Gayle
- 08.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Manchester City - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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