Mou'dan iyi başlangıç

Tottenham'ın başına geçen Jose Mourinho, ilk maçında West Ham United'ı 3-2 mağlup etti. Londra derbisinde Son, Moura ve Kane ile öne geçen Tottenham, Antonio ve Ogbonna'ya engel olamayınca son anlarda ecel terleri döktü. Mourinho'lu Tottenham, bu sezon ilk kez dış sahada kazandı.