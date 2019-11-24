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24 Kasım 2019, Pazar
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Mou'dan iyi başlangıç

Mou'dan iyi başlangıç

Tottenham'ın başına geçen , ilk maçında 'ı 3-2 mağlup etti.

Tottenham'ın başına geçen , ilk maçında 'ı 3-2 mağlup etti. derbisinde Son, Moura ve Kane ile öne geçen Tottenham, Antonio ve Ogbonna'ya engel olamayınca son anlarda ecel terleri döktü. Mourinho'lu Tottenham, bu sezon ilk kez dış sahada kazandı.

  1. 24.11.2019
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