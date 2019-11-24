Mou'dan iyi başlangıç
Tottenham'ın başına geçen Jose Mourinho, ilk maçında West Ham United'ı 3-2 mağlup etti.
Tottenham'ın başına geçen Jose Mourinho, ilk maçında West Ham United'ı 3-2 mağlup etti. Londra derbisinde Son, Moura ve Kane ile öne geçen Tottenham, Antonio ve Ogbonna'ya engel olamayınca son anlarda ecel terleri döktü. Mourinho'lu Tottenham, bu sezon ilk kez dış sahada kazandı.
- 24.11.2019
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Mou'dan iyi başlangıç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.