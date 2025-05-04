Şampiyon Sarıyer

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sarıyer, müthiş bir performansın ardından Trendyol 1. Lig'e yükselen taraf olmayı başardı. Ligin son haftasına Batman'ın 2 puan önünde giren mavi-beyazlılar, İskenderun deplasmanında hata yapmadı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti. Sarıyer'e galibiyeti getiren isim 60. dakikada fileleri bulan Hakan Yavuz oldu.

BATMAN İKİNCİ

Daha önce 1996-1997 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Sarıyer, iddialı bir performansla 82 puan toplayıp mutlu sona ulaştı. En yakın takipçisi Batman Petrol ise son hafta kazanmasına karşın 80 puanla sezonu ikinci tamamladı.

Şafak EREN