Az önce deprem mi oldu? 25 Nisan son depremler listesi (AFAD, Kandilli)

Son dakika deprem haberleri... 25 Nisan Cumartesi günü, sismik açıdan oldukça hareketli bir geceyi geride bıraktı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, gecenin en şiddetli sarsıntısı saat 04:47'de Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde kaydedildi. Yurt içinde ise Hakkari güne 3.1'lik sarsıntıyla başlarken, İzmir Dikili açıklarında yaşanan 2.6 büyüklüğündeki deprem kıyı şeridinde hafif şekilde hissedildi. Ayrıca Şırnak ve Hakkari'nin sınır komşuları olan Irak ve İran bölgelerinde yaşanan depremler, sınır hattındaki yerleşim yerlerinde sarsıntıya neden oldu. İşte 25 Nisan 2026 itibarıyla sismik kayıtlara yansıyan o liste...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Dikili (İzmir): Saat 05:35'te yerin 8.09 km derinliğinde 2.6 büyüklüğünde hareketlilik yaşandı.

Hakkari (Merkez): Saat 04:53'te yerin 10.23 km derinliğinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz: Saat 04:47'de yerin 4.96 km derinliğinde 3.8 büyüklüğünde en şiddetli sarsıntı kaydedildi.

Irak (Silopi Yakını): Saat 04:37'de yerin 7.03 km derinliğinde 3.2 büyüklüğünde sarsıntı rapor edildi.

Ege Denizi: Saat 01:21'de 3.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Akdeniz: Saat 01:06'da 3.5 ve 03:47'de 3.2 büyüklüğünde iki sarsıntı daha yaşandı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR