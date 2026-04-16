Ankara'da okullar tatil mi? 16 Nisan okullar tatil edildi mi?

Ankara'da okul tatili sorgulamaları sabahın erken saatlerinden itibaren hız kazandı! Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okul ortamında yaşanan silahlı saldırılar ve şiddet olayları sonrası, eğitim sendikaları Türkiye genelinde tepki eylemleri başlattı. Ankara'daki öğrenciler ve veliler ise "Yarın Ankara'da okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ankara Valiliği'nden son dakika tatil açıklaması geldi mi? İşte 16 Nisan Perşembe Ankara okullarda son durum...

NE OLMUŞTU?

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesinde Ayşel Çalık Ortaokulu silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu söyleniyor.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.