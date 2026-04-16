Okullar tatil mi? SON DAKİKA! 16 Nisan Perşembe okul yok mu?

Okulda şiddete karşı büyük tepki! Şanlıurfa Siverek'teki bir lisede gerçekleşen saldırının ardından Eğitim-Bir-Sen başta olmak üzere birçok sendika eylem kararı aldı. Veliler ve öğrenciler ise valiliklerden gelecek tatil haberlerine kilitlendi. Peki, okullar tatil mi? Şanlıurfa'da eğitime ara mı verildi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne? İşte 16 Nisan okullardaki güncel durum ve eylem takvimi...

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırının ardından Valilik'ten açıklama yapıldı. Açıklamada, yaralanan 16 kişiden 7'sinin taburcu edildiği, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden toplam 4 yöneticinin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Valilik, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, okulun eski öğrencisi Ö.K. tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 9 yaralıdan 3'ünün durumunun ağır olduğu, Şanlıurfa'daki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Olayın aydınlatılması için Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamlı ve çok yönlü olarak devam etmektedir. Olayın idari yönden incelenmesi amacıyla Valiliğimizin talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından müfettiş görevlendirilmiştir. Ayrıca sürecin sağlıklı yürütülmesi için 2 İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 2 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticisi görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Soruşturma süreçleri ilgili bakanlıklar ve Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir."

OKULLAR TATİL Mİ? (16 NİSAN PERŞEMBE)

Saldırının yaşandığı Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitime 4 gün süreyle ara verilmiştir.

İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPILACAK

EĞİTİM-Bir-Sen, Şanlıurfa Siverek'te bir okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından 15 Nisan'da Şanlıurfa genelinde iş bırakma eylemi yapılacağını duyurdu.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Eğitim-Bir-Sen olarak Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okulun eski bir öğrencisi tarafından gerçekleştirilen saldırıyı protesto etmek, eğitimcilerimizi, öğrencilerimizi ve eğitim kurumlarımızı hedef alan şiddet eylemlerindeki artışa dikkati çekmek ve güvenli çalışma ortamının tesisi hususunda gerekli her türlü çalışmanın ivedilikle yapılmasını haykırmak için 15 Nisan 2026 tarihinde Şanlıurfa genelinde iş bırakıyoruz. Aynı gün, Siverek ilçesinde yürüyüş ve geniş katılımlı basın açıklaması yapacağız. Eş zamanlı olarak diğer illerde basın açıklamaları ile şiddeti protesto edeceğiz" denildi.