Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? SON DAKİKA! Okullar tatil mi edildi?

Kahramanmaraş'ta yaşanan olay sonrası eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Onikişubat'taki Ayşel Çalık Ortaokulu çevresinde yaşanan gelişmeler sonrası öğrenciler ve veliler "16 Nisan Perşembe Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Kahramanmaraş'ta okulların tatil olup olmayacağına ilişkin son dakika açıklamaları ve eğitim durumuna dair gelişmeler yakından takip ediliyor.

KAHRAMANMARAŞ AYŞEL ÇALIK ORTAOKULU'NDA NE OLDU?

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşel Çalık Ortaokulu'nda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle silah sesleri yükseldi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırının gerçekleştiği Ayser Çalık Ortaokulu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı olduğunu söyledi.bBir çocuğun sırt çantasında getirdiği silahları okula soktuğunu belirten Ünlüer, şöyle konuştu:

"8. sınıf öğrencisi bir çocuk, sırt çantasında getirdiği silahlarla hedef gözetmeksizin öğrencilerin olduğu 2 sınıfa girerek ateş etmek suretiyle ölüm ve yaralanmalara neden olmuş. Çalışmalarımız devam ediyoruz. Ümit ediyoruz ki yaralı kardeşlerimiz bir an önce sağlığına kavuşur. Başka bir okulda herhangi bir olumsuzluk yok. Sosyal medyada bu yönde haberler dolaşıyor. Ama doğru değil."

SALDIRGAN HAYATINI KAYBETTİ

Konunun adli olarak da incelendiğini ifade eden Ünlüer, saldırganın ne durumda olduğu yönündeki bir soruya "O da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor. Olaya sebep olan 8. sınıf öğrencisi, bizim öğrencimiz ve babası eski emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah ve 7 şarjörle gelmiş, 2 sınıfa girmiş." yanıtını verdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki de herkese başsağlığı dileyerek, "Olayın adli mercilerimize ulaşması üzerine ben, 3 başsavcı vekili ve 6 cumhuriyet savcısıyla soruşturmayı başlattık. Arkadaşlarımızın şu an itibarıyla incelemeleri devam ediyor. Tüm boyutlarıyla inceliyoruz. 20 yaralımız var. Şu anda sadece failin cenazesi okulda. Adli tıp uzmanlarımız geliyor. Arkadaşlarımız konuyu yürütüyor." dedi.

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bölgeye gitti. Konuya ilişkin 4 bakan orak açıklama yaparken olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği ve ilde eğitim-öğretime 2 gün ara verildiği belirtildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"9 kişi hayatını kaybetti, 8'i öğrenci 1'i öğretmen. 6'sı ağır 13 kişi yaralandı. Saldırgan 14 yaşında. Bir terör hadisesi değil. Son derece üzgün olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bugün de Kahramanmaraş'taki olaydan dolayı eğitime iki gün ara veriyoruz. Tüm bakanlıklarımız görevlerini yerine getiriyorlar. Yaralılara bir kez daha acil şifalar diliyorum."