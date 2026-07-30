Dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın imzasını taşıyan ve sinema dünyasında yılın en büyük yapımı olarak gösterilen "Odyssey" (2026), Temmuz 2026 itibarıyla küresel çapta sinemaseverlerle buluştu. Homeros'un Antik Yunan edebiyatının en önemli köşe taşlarından biri sayılan Odysseia destanından uyarlanan film, yüksek çekim kalitesi ve devasa prodüksiyonuyla sinema salonlarını doldurmaya devam ediyor. Filmi izlemek isteyen sinemaseverler arama motorlarında "Odyssey 2026 izle", "Odyssey full HD 1080p izle", "Odyssey Türkçe dublaj / altyazılı izle'' başlıklarını yoğun şekilde araştırıyor. İşte 2026 yapımı Odyssey filminin konusu, oyuncu kadrosu, IMAX gösterim detayları ve izleme seçenekleri...

ODYSSEY FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, İthaka Kralı Odysseus'un yıkıcı Truva Savaşı'nın ardından evine, eşi Penelope ve oğlu Telemachus'a dönmek için çıktığı 10 yıl süren tehlikeli ve epik yolculuğu konu alıyor.

Denizler tanrısı Poseidon'un gazabı, dev Tepegözler (Cyclops), büyücü Circe ve sirenler gibi mitolojik engellerle savaşan Odysseus, zekası ve kararlılığıyla hayatta kalma mücadelesi verir.

ODYSSEY (2026) FİLMİ NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

Sinematografisinde IMAX teknolojisini en üst seviyede kullanan Christopher Nolan'ın yeni filmi Odyssey, vizyon takvimi gereği şu an sadece sinema salonlarında ve IMAX ekranlarında izleyicilerle buluşmaktadır. Film henüz hiçbir dijital akış (streaming) platformunda veya VOD (kiralama/satın alma) sisteminde yayınlanmamıştır.

ODYSSEY FİLMİ OYUNCU KADROSU

Sinema tarihinin en güçlü oyuncu kadrolarından birine sahip olan filmde şu isimler yer alıyor:

Matt Damon – Odysseus (İthaka Kralı)

Tom Holland – Telemachus (Odysseus'un Oğlu)

Anne Hathaway – Penelope (Odysseus'un Eşi)

Robert Pattinson – Antinous

Zendaya – Athena

Charlize Theron – Calypso

Lupita Nyong'o – Helen

Jon Bernthal – Menelaus