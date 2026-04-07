CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Süper Loto sonuçları açıklandı mı? | 7 Nisan Süper Loto kazanan numaralar

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans tarafından haftanın üç günü düzenlenen Süper Loto çekilişinde bir heyecan gecesi daha geride kaldı. 7 Nisan Salı akşamı gerçekleştirilen çekilişle beraber, milyonlarca liralık devreden büyük ikramiyenin sahibi olup olmadığı merak konusu oldu. İşte 7 Nisan 2026 Süper Loto sonuçları ve şanslı numaralar...

Giriş Tarihi: 03 Nisan 2026 Cuma 06:51 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 21:38
Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam saat 21.30'da noter huzurunda tamamlandı. Büyük ikramiye hayali kuran binlerce vatandaş, "Süper Loto çekildi mi?" ve "7 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu. İşte, Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve gecenin talihli rakamları...

SÜPER LOTO AÇIKLANDI MI?

Süper Loto'da haftanın sonuçları, 7 Nisan Perşembe günü saat 21.30'da, noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle ve canlı yayında açıklandı.

SÜPER LOTO 7 NİSAN 2O26 SONUÇLARI

10-29-36-42-46-52

Süper Loto kazanan numaralar 2 Nisan 2026

2 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

6-11-22-36-37-53

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

Çekilişin hemen ardından kazanan numaralar sisteme yüklenecek. Vatandaşlar biletlerini;

  • Milli Piyango Online resmi internet adresi,

  • Milli Piyango Şans Oyunları Uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarası veya bilet numarası ile sorgulayabilecekler.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
