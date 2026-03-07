CANLI SKOR ANA SAYFA
BUSKİ Bursa su kesintisi: 6-7 Mart Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Bursa su kesintisi: 6-7 Mart Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa'da 6-7 Mart 2026 tarihlerinde planlı su kesintisi yapılacak. BUSKİ, su kesintisinin gerekçesini ve hangi bölgelerde etkili olacağını duyurdu. Bursa'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevab merak ediliyor. Sular ne zaman gelecek, hangi mahalleler etkilenecek ve suyun tekrar verileceği saatler ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Bursa halkı için güncel su durumu takvimi sunuldu. Peki, BUSKİ su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Bursa'da sular ne zaman gelecek? İşte, 6-7 Mart Bursa su kesintisi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 10:57 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 07:11
BUSKİ Bursa su kesintisi: 6-7 Mart Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BURSA SU KESİNTİSİ

MUSTAFAKEMALPAŞA-HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 04/03/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 12/03/2026 18:00

Kesim Tarihi: 04/03/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 04.03.2026 - 12.03.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

BUSKİ Bursa su kesintisi: 6-7 Mart Bursa'da sular ne zaman gelecek?

6-7 MART BURSA SU KESİNTİSİ

MUSTAFAKEMALPAŞA-HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 04/03/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 12/03/2026 18:00

Kesim Tarihi: 04/03/2026 09:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda mevcut icme suyu hatlarinda meydana gelebilecek arizalarin yasanmasi durumunda; Mustafakemalpasa Ilcesi, Hamzabey, Atariye, Viraca, Sevketiye, Serefiye ve Yüzbasi Sabribey Mahalleleri civari muhtelif cadde ve sokaklarda, 04.03.2026 - 12.03.2026 tarihleri arasinda 09.00-18.00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

ZÜFERBEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/03/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 13/03/2026 18:00

Kesim Tarihi: 03/03/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 03.03.2026 - 13.03.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

BUSKİ Bursa su kesintisi: 6-7 Mart Bursa'da sular ne zaman gelecek?

NİLÜFER-30 AĞUSTOS ZAFER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/03/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 02/03/2026 17:00

Kesim Tarihi: 02/03/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi ve civarında, 02.03.2026 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

30 AĞUSTOS ZAFER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 04/03/2026 11:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 04/03/2026 18:00

Kesim Tarihi: 04/03/2026 11:30

Açıklama: 30 Ağustos Mahallesi Karşı Bağlar Caddesinde yürütülen yol çalışmaları sırasında ana hatta zarar verilmesi nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır. Arızanın giderilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürmekte olup, suyun saat 18.00?e kadar yeniden verilmesi planlanmaktadır.

