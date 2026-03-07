BUSKİ Bursa su kesintisi: 6-7 Mart Bursa'da sular ne zaman gelecek?

NİLÜFER-30 AĞUSTOS ZAFER Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/03/2026 09:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 02/03/2026 17:00 Kesim Tarihi: 02/03/2026 09:00 Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi ve civarında, 02.03.2026 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur. 30 AĞUSTOS ZAFER Planlanan Başlangıç Tarihi: 04/03/2026 11:30 Planlanan Bitiş Tarihi: 04/03/2026 18:00 Kesim Tarihi: 04/03/2026 11:30 Açıklama: 30 Ağustos Mahallesi Karşı Bağlar Caddesinde yürütülen yol çalışmaları sırasında ana hatta zarar verilmesi nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır. Arızanın giderilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürmekte olup, suyun saat 18.00?e kadar yeniden verilmesi planlanmaktadır.