BUSKİ Bursa su kesintisi: 6-7 Mart Bursa'da sular ne zaman gelecek?

6-7 MART BURSA SU KESİNTİSİ
MUSTAFAKEMALPAŞA-HAMZABEY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 04/03/2026 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 12/03/2026 18:00
Kesim Tarihi: 04/03/2026 09:00
Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda mevcut icme suyu hatlarinda meydana gelebilecek arizalarin yasanmasi durumunda; Mustafakemalpasa Ilcesi, Hamzabey, Atariye, Viraca, Sevketiye, Serefiye ve Yüzbasi Sabribey Mahalleleri civari muhtelif cadde ve sokaklarda, 04.03.2026 - 12.03.2026 tarihleri arasinda 09.00-18.00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.
ZÜFERBEY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/03/2026 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 13/03/2026 18:00
Kesim Tarihi: 03/03/2026 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 03.03.2026 - 13.03.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
NİLÜFER-30 AĞUSTOS ZAFER
Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/03/2026 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 02/03/2026 17:00
Kesim Tarihi: 02/03/2026 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi ve civarında, 02.03.2026 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
30 AĞUSTOS ZAFER
Planlanan Başlangıç Tarihi: 04/03/2026 11:30
Planlanan Bitiş Tarihi: 04/03/2026 18:00
Kesim Tarihi: 04/03/2026 11:30
Açıklama: 30 Ağustos Mahallesi Karşı Bağlar Caddesinde yürütülen yol çalışmaları sırasında ana hatta zarar verilmesi nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır. Arızanın giderilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürmekte olup, suyun saat 18.00?e kadar yeniden verilmesi planlanmaktadır.
