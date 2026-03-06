CANLI | Celta de Vigo-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Celta Vigo - Real Madrid maçı canlı anlatım için tıkla...

İspanya La Liga'da futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele daha sahne alıyor. Celta de Vigo ile Real Madrid, haftanın kritik maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve kadroları spor gündeminde geniş yer buluyor. Real Madrid, ligde yaşadığı iki yenilginin ardından 60 puanla ikinci sırada bulunuyor ve lider Barcelona'nın dört puan gerisinde yer alıyor. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, Celta Vigo karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekip Celta Vigo ise 40 puanla 6. sırada bulunuyor ve Avrupa kupalarına katılma yarışını sürdürüyor. Bu nedenle iki takım için de karşılaşma büyük önem taşıyor. Maç öncesinde özellikle Türkiye'de Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Genç yıldızın performansı ve teknik direktörün tercihleri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

CELTA VIGO - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

İspanya La Liga'da heyecan 27. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Real Madrid, deplasmanda Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma 6 Mart Cuma günü (bugün) oynanacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Celta Vigo ile Real Madrid arasında oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. İki takım da sahaya üç puan hedefiyle çıkacak.

CELTA VIGO - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio Abanca-Balaidos Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi bu kanal üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada düdük İspanyol hakem Inigo Escuderos'ta olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Celta Vigo muhtemel ilk 11'i: Radu, Rodriguez, Aidoo, Dominguez, Mingueza, Roman, Moriba, Carreira, Jutgla, Iglesias, Alvarez

Real Madrid muhtemel ilk 11'i: Courtois, Alexander-Arnold, Asensio, Rudiger, F Garcia, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler,G Garcia, Vinicius