CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga CANLI | Celta de Vigo-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI | Celta de Vigo-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

La Liga’da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Celta de Vigo - Real Madrid mücadelesi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Şampiyonluk yarışını sürdüren Real Madrid, deplasmanda Celta Vigo karşısında moral ararken, maçın yayın bilgileri ve kadrolar merak ediliyor. Celta de Vigo - Real Madrid maçının başlama saati, yayın kanalı ve muhtemel kadrolarına dair tüm detaylar sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Celta Vigo-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 12:52 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 12:55
CANLI | Celta de Vigo-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Celta Vigo - Real Madrid maçı canlı anlatım için tıkla...

İspanya La Liga'da futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele daha sahne alıyor. Celta de Vigo ile Real Madrid, haftanın kritik maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve kadroları spor gündeminde geniş yer buluyor. Real Madrid, ligde yaşadığı iki yenilginin ardından 60 puanla ikinci sırada bulunuyor ve lider Barcelona'nın dört puan gerisinde yer alıyor. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, Celta Vigo karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekip Celta Vigo ise 40 puanla 6. sırada bulunuyor ve Avrupa kupalarına katılma yarışını sürdürüyor. Bu nedenle iki takım için de karşılaşma büyük önem taşıyor. Maç öncesinde özellikle Türkiye'de Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Genç yıldızın performansı ve teknik direktörün tercihleri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

CELTA VIGO - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

İspanya La Liga'da heyecan 27. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Real Madrid, deplasmanda Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma 6 Mart Cuma günü (bugün) oynanacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Celta Vigo ile Real Madrid arasında oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. İki takım da sahaya üç puan hedefiyle çıkacak.

CELTA VIGO - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio Abanca-Balaidos Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi bu kanal üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada düdük İspanyol hakem Inigo Escuderos'ta olacak.

CELTA VIGO-REAL MADRID MAÇI CANLI TAKİP ET

MUHTEMEL 11'LER

Celta Vigo muhtemel ilk 11'i: Radu, Rodriguez, Aidoo, Dominguez, Mingueza, Roman, Moriba, Carreira, Jutgla, Iglesias, Alvarez

Real Madrid muhtemel ilk 11'i: Courtois, Alexander-Arnold, Asensio, Rudiger, F Garcia, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler,G Garcia, Vinicius

ASpor CANLI YAYIN

Buruk'tan derbilerde çarpıcı istatistik!
Ziraat Türkiye Kupası'nda format değişikliği!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
ABD-İsrail-İran savaşı yedinci gününde: Tahran ve Beyrut'a hava saldırısı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lewa'dan Süper Lig'i değiştirecek karar!
F.Bahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ziraat Türkiye Kupası'nda format değişikliği! Ziraat Türkiye Kupası'nda format değişikliği! 13:26
7 Mart Beşiktaş-G. Saray derbisi hava durumu! 7 Mart Beşiktaş-G. Saray derbisi hava durumu! 13:19
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? 13:05
Buruk'tan derbilerde çarpıcı istatistik! Buruk'tan derbilerde çarpıcı istatistik! 12:57
Celta Vigo-Real Madrid maçı bilgileri | La Liga Celta Vigo-Real Madrid maçı bilgileri | La Liga 12:52
İşte Süper Lig'de yeni sezon başlangıç tarihi! İşte Süper Lig'de yeni sezon başlangıç tarihi! 12:46
Daha Eski
Bayern Münih-Mönchengladbach maçı bilgileri Bayern Münih-Mönchengladbach maçı bilgileri 12:20
Fırtına'dan Onana için resmi açıklama Fırtına'dan Onana için resmi açıklama 12:18
Lewa'dan Süper Lig'i değiştirecek karar! Lewa'dan Süper Lig'i değiştirecek karar! 12:05
Pendikspor-Vanspor maçı bilgileri | TFF 1. Lig Pendikspor-Vanspor maçı bilgileri | TFF 1. Lig 11:52
F.Bahçe bayrama lider girebilir! F.Bahçe bayrama lider girebilir! 11:43
Sakaryaspor-Adana Demirspor maçı bilgileri Sakaryaspor-Adana Demirspor maçı bilgileri 11:38