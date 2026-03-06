Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımların rakipleri yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Aynı kura çekiminde yarı final eşleşmelerinin yolu da netleşecek. Futbol gündeminin merak edilen başlıkları arasında yer alan "Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ve Yarı Final kura çekimi ne zaman, saat kaçta?" sorusu taraftarlar tarafından sıkça araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında kupada kritik eşleşmeler ortaya çıkacak. Kura çekimiyle ilgili tüm detaylar ve son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Müsabakaları Kura Çekimi, kulüp yetkililerinin katılımı ile 11 Mart 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapılacaktır.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Müsabakaları Kura Çekimi, kulüp yetkililerinin katılımı ile 11 Mart 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapılacaktır.



Kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacaktır. pic.twitter.com/2QNV4EzuPo — TFF (@TFF_Org) March 6, 2026

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Kura çekimi A Spor kanalında canlı olarak yayınlanacaktır.

ZTK ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

Galatasaray

Beşiktaş

Konyaspor

Samsunspor

Bu takımların yanı sıra seri başı olmayan diğer çeyrek finalistler ise şu ekiplerden oluştu:

Fenerbahçe

Trabzonspor

Gençlerbirliği

Alanyaspor

ÇEYREK VE YARI FİNALLER TEK MAÇ ELEME SİSTEMİYLE OYNANACAK

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final aşaması tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu turda mücadele edecek 8 takım, grup aşamasını tamamladıktan sonra yapılacak kura çekimiyle eşleşecek.

Çeyrek finalde 3 grup lideri ile en iyi grup ikincisi seri başı olacak. Seri başı olan ekipler, karşılaşmalarını kendi sahalarında oynama avantajına sahip olacak. Ayrıca kura çekiminde, grup aşamasında daha önce aynı grupta yer alan takımların birbirleriyle eşleşmemesi kuralı uygulanacak.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak bu mücadelelerde kazanan takımlar yarı finale yükselmeye hak kazanacak.

YARI FİNAL KARŞILAŞMALARI NE ZAMAN?

Kupada yarı final müsabakaları da yine tek maç eleme sistemiyle gerçekleştirilecek. Yarı final karşılaşmaları 12, 13 ve 14 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonun belli olacağı final karşılaşması 26 Mayıs'ta yapılacak. Büyük final, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirleyeceği tarafsız bir statta oynanacak.