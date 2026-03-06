TFF açıkladı! İşte Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftası 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, TFF yönetim kurulunun 04.03.2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda 2026-2026 sezonunda profesyonel liglerin başlangıcıyla ilgili aldığı kararlar duyuruldu.

Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde; Trendyol 1. Lig ise 7, 8, 9 ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. 2. Lig ve 3. Lig'de ise ilk karşılaşmalar 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.