Lewandowski'den Süper Lig'in kaderini değiştirecek karar! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Takımda aldığı süre son zamanlarda kademeli olarak azalan ve Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lewa, karar vermek için kendisine 3 ay süre ayırdığını söyledi.

"BUNU BİLMEK ZORUNDA DEĞİLİM" Tecrübeli santrfor, yaptığı açıklamalarda "Bu konuda üzerimde bir baskı yok. Gençken bu duyguyu severdim. Nerede oynayacağımı görmek isterdim. Ama şu anda bunu bilmek zorunda değilim. Sabırlıyım. Ne yapmak istediğime karar vermek için kendime yaklaşık üç ay vereceğim." ifadelerini kullandı.