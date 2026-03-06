Lewandowski'den Süper Lig'in kaderini değiştirecek karar! Fenerbahçe ve Galatasaray...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunca bitecek olan Robert Lewandowski, geleceğine dair dikkat çeken itiraflarda bulundu. Polonyalı yıldızın adı Fenerbahçe ile anılırken transferde verilecek kararın Galatasaray'ın Victor Osimhen ile vedalaşmasına sebep olabileceği kaydedildi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 12:05
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı kızışmışken ezeli rakipler, yaz transfer döneminde birbirlerine üstünlük kurmak adına çalışmalarına şimdiden başladı.

Bu doğrultuda adı Fenerbahçe ile anılan Robert Lewandowski ile ilgili yaşanan bir gelişme, Galatasaraylıları da yakından ilgilendiriyor. İşte Polonyalı yıldızın ligde dengeleri değiştirebilecek o açıklamaları...

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre 37 yaşındaki futbolcu, Sky Sports'a verdiği röportajda gelecek sezon nerede oynayacağını bilmediğini itiraf ederek transferde kritik tarihi açıkladı.

Takımda aldığı süre son zamanlarda kademeli olarak azalan ve Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lewa, karar vermek için kendisine 3 ay süre ayırdığını söyledi.

"BUNU BİLMEK ZORUNDA DEĞİLİM"

Tecrübeli santrfor, yaptığı açıklamalarda "Bu konuda üzerimde bir baskı yok. Gençken bu duyguyu severdim. Nerede oynayacağımı görmek isterdim. Ama şu anda bunu bilmek zorunda değilim. Sabırlıyım. Ne yapmak istediğime karar vermek için kendime yaklaşık üç ay vereceğim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan dış basında çeşitli kaynaklar tarafından servis edilen haberler doğrultusunda Barcelona, Lewandowski ile yollarını ayırmasının ardından elit bir 9 numaranın transferi için harekete geçecek.

La Liga devinin listesinin üst sıralarında ise Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen bulunuyor.

Lewandowski'nin önceliğinin Barcelona'da kalmak olduğu aktarılsa da Katalan ekibinde yönetimin yeni sözleşme konusunda çekimser olduğu biliniyor.

Yıldız golcünün Fenerbahçe'yi seçmesi durumunda transferde domino etkisi yaşanabilir ve sürecin sonunda Galatasaray, Osimhen ile vedalaşabilir.

Lewandowski'ye ayrıca Chicago Fire, AC Milan, Atletico Madrid ve Arap Yarımadası'ndan ilgi olduğu beliriliyor.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
