Lewandowski'den Süper Lig'in kaderini değiştirecek karar! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunca bitecek olan Robert Lewandowski, geleceğine dair dikkat çeken itiraflarda bulundu. Polonyalı yıldızın adı Fenerbahçe ile anılırken transferde verilecek kararın Galatasaray'ın Victor Osimhen ile vedalaşmasına sebep olabileceği kaydedildi. İşte detaylar...
Takımda aldığı süre son zamanlarda kademeli olarak azalan ve Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lewa, karar vermek için kendisine 3 ay süre ayırdığını söyledi.
Tecrübeli santrfor, yaptığı açıklamalarda "Bu konuda üzerimde bir baskı yok. Gençken bu duyguyu severdim. Nerede oynayacağımı görmek isterdim. Ama şu anda bunu bilmek zorunda değilim. Sabırlıyım. Ne yapmak istediğime karar vermek için kendime yaklaşık üç ay vereceğim." ifadelerini kullandı.
Öte yandan dış basında çeşitli kaynaklar tarafından servis edilen haberler doğrultusunda Barcelona, Lewandowski ile yollarını ayırmasının ardından elit bir 9 numaranın transferi için harekete geçecek.
La Liga devinin listesinin üst sıralarında ise Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen bulunuyor.
Lewandowski'nin önceliğinin Barcelona'da kalmak olduğu aktarılsa da Katalan ekibinde yönetimin yeni sözleşme konusunda çekimser olduğu biliniyor.
Yıldız golcünün Fenerbahçe'yi seçmesi durumunda transferde domino etkisi yaşanabilir ve sürecin sonunda Galatasaray, Osimhen ile vedalaşabilir.
Lewandowski'ye ayrıca Chicago Fire, AC Milan, Atletico Madrid ve Arap Yarımadası'ndan ilgi olduğu beliriliyor.
