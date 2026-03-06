TOKİ İZMİR kura çekimi CANLI izle | 6 Mart 2026 TOKİ kura çekilişi canlı yayın

İzmir'de aylardır beklenen sosyal konut kura çekimi, 6 Mart 2026 Cuma günü resmen başlıyor. Bornova'daki Kültür Sanat Merkezi'nde kurulan kura küreleri, 21 bin 20 ailenin yeni yuvasını belirlemek için dönüyor. Şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler ve gençlerin ardından genel kategorideki çekilişlerle devam edecek olan İzmir TOKİ kura maratonu, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden kesintisiz olarak yayınlanacak. Başvuru yapan vatandaşlar, kura sonuçlarını anlık olarak e-Devlet kapısı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilirken kura çekimini canlı olarak takip etmek isteyenler için detayları derledik. İşte TOKİ İzmir kura çekimine ilişkin tüm detaylar...

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İzmir genelinde inşa edilecek toplam 21 bin 20 konut için hak sahibi belirleme kuraları yani 6 Mart 2026 Cuma günü çekiliyor. Saat 15.00'te başlayacak çekilişin gün boyu sürmesi bekleniyor.

Kura Tarihi: 6 Mart 2026 Cuma Başlangıç Saati: 15.00 Kura Yeri: Bornova Kültür Sanat Merkezi Nejdet Aydın Salonu

Canlı Yayın: TOKİ resmi YouTube kanalı

Sonuçların İlanı: Asil ve yedek isim listelerinin aynı günün akşamında veya gece saatlerinde e-Devlet sistemine yüklenmesi bekleniyor.

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL, NEREDEN İZLENİR?

Noter huzurunda yapılan çekilişi canlı olarak şu kanallardan takip edebilirsiniz:

YouTube: TOKİ Resmi YouTube kanalı üzerinden yüksek çözünürlüklü ve kesintisiz yayın yapılmaktadır.

Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Canlı İzle" butonu üzerinden kura takibi mümkündür.

Yerinde İzleme: Bornova Kültür Sanat Merkezi Nejdet Aydın Salonu'na giderek çekilişi yerinde izlemek serbesttir.

TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Canlı yayında ismi okunmayan ancak sırasını merak eden vatandaşlar şu adımları izlemeli:

e-Devlet Girişi: T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak arama kısmına "Kura Sonucu Sorgulama" yazın. Liste Kontrolü : Kura tamamlandıktan sonra toki.gov.tr sitesinde yayınlanacak olan noter onaylı PDF İsim Listesi üzerinden arama yapın. SMS Bildirimi: Hak sahibi olanlara akşam saatlerine kadar sistemde kayıtlı olan numaralarına SMS gönderilmesi beklenmektedir.

TOKİ ÜCRET İADESİ NASIL ALINIR? | ADIM ADIM

Kurada ismi çıkmayan (hak sahibi olamayan) vatandaşlar, başvuru sırasında yatırdıkları 5.000 TL'lik ücreti herhangi bir kesinti olmaksızın geri alabilirler. İade süreci, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonra başlar. İşte bankalara göre adım adım iade alma rehberi:

1. Ziraat Bankası ATM'lerinden İade (Kartsız İşlem): Banka kartınız olmasa bile ATM üzerinden paranızı şu adımlarla çekebilirsiniz:

ATM'den "GİRİŞ" (Kartsız İşlem) tuşuna basın.

"Ödemeler / Diğer İşlemler" menüsüne girin.

"TOKİ Başvuru İade" seçeneğini bulun ve tıklayın.

T.C. Kimlik Numaranızı ve başvuru sırasında verdiğiniz cep telefonu numaranızı girin.

Telefonunuza gelen SMS doğrulama kodunu ekrana yazın.

Ekranda görünen iade tutarını onaylayarak paranızı nakit olarak teslim alın.

2. Halkbank Online İade Ekranı: Halkbank, şubeye veya ATM'ye gitmeden iade talebi oluşturmanıza olanak sağlar:

Halkbank'ın resmi web sitesindeki "TOKİ İade Sorgulama" sayfasına gidin.

T.C. Kimlik numaranızı ve telefonunuzu doğrulayın.

İadenin yatırılacağı IBAN numarasını girin (IBAN mutlaka başvuru sahibine ait olmalıdır).

Onay verdikten sonra tutar hesabınıza aktarılacaktır.

3. Mobil Bankacılık ve Şubeler: Eğer ilgili bankada hesabınız varsa, mobil uygulama üzerinden "Ödemeler > TOKİ" adımlarını takip ederek iade durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

4. Bankadan çekme: Dilerseniz kimlik belgenizle birlikte herhangi bir banka şubesine giderek gişeden de iade alabilirsiniz.