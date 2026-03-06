CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Beşiktaş-Galatasaray maçı günü hava nasıl olacak? 7 Mart İstanbul hava tahmini

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş - Galatasaray derbisi, 7 Mart 2026 Cumartesi akşamı Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Dev karşılaşma öncesinde taraftarlar ise “Derbi günü hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 13:19
Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi, futbol gündeminin en çok konuşulan konularından biri olurken, karşılaşmanın oynanacağı günkü hava durumu da araştırılıyor. Derbiyi statta izleyecek olan futbolseverler, hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 7 Mart Cumartesi saat 20.00'de oynanacak derbi sırasında Dolmabahçe'de hava sıcaklığı yaklaşık 6 derece olacak. Nem oranının ise yüzde 66 seviyelerinde olması bekleniyor. Serin hava koşullarında oynanacak mücadele, futbolseverlere soğuk bir akşamda büyük heyecan yaşatacak. İstanbul'da derbi günü hava nasıl olacak? sorusunun cevabı yakından takip ediliyor. İşte, 7 Mart 2026 Beşiktaş-Galatasaray maçı İstanbul hava durumu...

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki dev derbi, 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda başlayacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNDE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul, 7 Mart Cumartesi günü dev bir derbi heyecanına sahne olmaya hazırlanırken, Meteoroloji'den gelen son tahminler Beşiktaş semtinde futbolseverleri serin ve rüzgarlı bir havanın beklediğini gösteriyor.

GÜNDÜZ GÜNEŞLİ, AKŞAM SERİN

Cumartesi gününe az bulutlu ve sakin bir gökyüzüyle başlayacak olan Beşiktaş'ta, öğle saatlerinde termometrelerin en yüksek 11°C'yi göstermesi bekleniyor. Gün içinde yağış ihtimali görünmezken, parçalı bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

MAÇ SAATİNDE "RÜZGAR" FAKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR

Saat 20.00'de başlayacak dev randevu öncesinde, akşam saatlerinde sıcaklıklar 7°C seviyelerine kadar gerileyecek. Maçın oynanacağı saat diliminde (18.00 - 21.00 arası) hissedilen sıcaklığın da 7°C civarında olması öngörülüyor. Ancak tribündeki taraftarlar ve sahadaki futbolcular için asıl belirleyici faktör rüzgar olacak. Özellikle akşam saatlerinde rüzgarın hızının zaman zaman saatte 32 ila 36 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Nem oranının %73 civarında seyredeceği bu saatlerde, boğaz hattındaki sert esinti havayı olduğundan daha soğuk hissettirebilir.

