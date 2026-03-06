CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? BJK-GS derbisi hangi kanalda?

Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? BJK-GS derbisi hangi kanalda?

Süper Lig’in en heyecanlı karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi için futbolseverler şimdiden tarih ve yayın kanalını araştırıyor. Haftanın en kritik randevusu, lig puan durumu ve rekabetiyle büyük önem taşıyor. Maçın başlama saati ve canlı yayın bilgileri netleşti. Derbiyi kaçırmak istemeyen taraftarlar için BJK-GS karşılaşması hangi kanalda izlenebilir, tüm detaylar haberimizde.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 08:21 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 14:59
Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? BJK-GS derbisi hangi kanalda?

Süper Lig'in en çok merak edilen karşılaşması Beşiktaş Galatasaray derbisi, futbolseverlerin gündeminde. Trendyol Süper Lig'de bu sezon maçların ilk 15 dakikalık bölümlerinde en fazla gol atan iki takım olan Beşiktaş ile Galatasaray derbide karşı karşıya gelecek. Haftanın en kritik maçlarından biri olan BJK-GS mücadelesi, taraftarlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 3 derbide 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Derbinin başlama saati, yayınlanacağı kanal ve canlı izleme bilgileri netleşti. Maç öncesi muhtemel 11'ler ve takım kadroları da merak konusu oldu.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Galatasaray derbisi 7 Mart Cumartesi günü saat 20:00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasını FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Osimhen Beşiktaş maçında forma giyecek mi? Devamını Oku BUNU DA OKU
Beşiktaş-G.Saray derbi günü hava kaç derece? 7 Mart 2026 hava durumunasıl? Kaç derece Devamını Oku BUNU DA OKU

ASpor CANLI YAYIN

Buruk'tan derbilerde çarpıcı istatistik!
Icardi'nin yeni adresini duyurdular!
DİĞER
Esra Dermancıoğlu sevgilisiyle Nişantaşı turunda! Motosiklet üzerinde neşeli halleri dikkat çekti
Başkan Erdoğan'dan İran diplomasisi: İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lewa'dan Süper Lig'i değiştirecek karar!
F.Bahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Napoli-Torino maçı canlı takip et | Serie A Napoli-Torino maçı canlı takip et | Serie A 14:33
İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri 14:25
Gençlerbirliği'nden flaş karar Gençlerbirliği'nden flaş karar 14:09
Formula 1'de yeni sezon Avustralya'da başlıyor Formula 1'de yeni sezon Avustralya'da başlıyor 13:53
Icardi'nin yeni adresini duyurdular! Icardi'nin yeni adresini duyurdular! 13:51
Ziraat Türkiye Kupası'nda format değişikliği! Ziraat Türkiye Kupası'nda format değişikliği! 13:26
Daha Eski
7 Mart Beşiktaş-G. Saray derbisi hava durumu! 7 Mart Beşiktaş-G. Saray derbisi hava durumu! 13:19
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? 13:05
Buruk'tan derbilerde çarpıcı istatistik! Buruk'tan derbilerde çarpıcı istatistik! 12:57
Celta Vigo-Real Madrid maçı bilgileri | La Liga Celta Vigo-Real Madrid maçı bilgileri | La Liga 12:52
İşte Süper Lig'de yeni sezon başlangıç tarihi! İşte Süper Lig'de yeni sezon başlangıç tarihi! 12:46
Bayern Münih-Mönchengladbach maçı bilgileri Bayern Münih-Mönchengladbach maçı bilgileri 12:20