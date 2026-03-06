CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bayern Münih-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga’da heyecan hız kesmeden devam ederken Bayern Münih ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında kritik bir viraja giren Bayern Münih, sahasında kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Cuma günü Allianz Arena’da oynanacak Bayern Münih – Borussia Mönchengladbach maçı, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Karşılaşmanın başlama saati, yayınlanacağı kanal ve maç öncesi detaylar merak konusu oldu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 12:20
Bayern Münih-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih-Borussia Mönchengladbach maçı canlı anlatım...

Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren Bayern Münih, Cuma günü Allianz Arena'da Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya gelecek. Sezonun kritik haftalarına girilirken Bayern Münih'in alacağı sonuçlar şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyebilir. Ev sahibi ekip sahasında üç puanı alarak liderlik yarışındaki avantajını sürdürmek isterken, Borussia Mönchengladbach deplasmanda puan veya puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Bayern Münih-Borussia Mönchengladbach maçının başlama saati, yayınlanacağı kanal ve karşılaşmaya dair tüm detaylar futbol gündeminin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İşte mücadeleye dair merak edilenler...

BAYERN MUNIH-BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN?

Bayern Münih ile Borussia Mönchengladbach arasında oynanacak Bundesliga karşılaşması 6 Mart 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.

BAYERN MUNIH-BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga kapsamında oynanacak mücadele Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

BAYERN MUNIH-MONCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BAYERN MUNIH-BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bundesliga'nın dikkat çeken mücadelelerinden biri olan karşılaşma, Bayern Münih'in sahası Allianz Arena'da oynanacak.

BAYERN MUNIH-BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI TAKİP ET!

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih muhtemel ilk 11'i: Urbig, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala, Diaz, Kane

Borussia Mönchengladbach muhtemel ilk 11'i: Nicolas, Sander, Elvedi, Diks, Scally, Reitz, Stoger, Ullrich, Honorat, Tabakovic, Mohya

Bayern Münih maç günü paylaşımı

