Bayern Münih-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren Bayern Münih, Cuma günü Allianz Arena'da Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya gelecek. Sezonun kritik haftalarına girilirken Bayern Münih'in alacağı sonuçlar şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyebilir. Ev sahibi ekip sahasında üç puanı alarak liderlik yarışındaki avantajını sürdürmek isterken, Borussia Mönchengladbach deplasmanda puan veya puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Bayern Münih-Borussia Mönchengladbach maçının başlama saati, yayınlanacağı kanal ve karşılaşmaya dair tüm detaylar futbol gündeminin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İşte mücadeleye dair merak edilenler...

BAYERN MUNIH-BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN?

Bayern Münih ile Borussia Mönchengladbach arasında oynanacak Bundesliga karşılaşması 6 Mart 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.

BAYERN MUNIH-BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga kapsamında oynanacak mücadele Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

BAYERN MUNIH-MONCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BAYERN MUNIH-BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bundesliga'nın dikkat çeken mücadelelerinden biri olan karşılaşma, Bayern Münih'in sahası Allianz Arena'da oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih muhtemel ilk 11'i: Urbig, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala, Diaz, Kane

Borussia Mönchengladbach muhtemel ilk 11'i: Nicolas, Sander, Elvedi, Diks, Scally, Reitz, Stoger, Ullrich, Honorat, Tabakovic, Mohya

