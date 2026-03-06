CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Okan Buruk'tan çarpıcı istatistik! Derbilerde...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk'un derbi istatistikleri dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 12:58
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev derbide Galatasaray, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.

Süper Lig'de lider konumda bulunan Cimbom için bu mücadele hayati önem taşıyor.

Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un derbi istatistikleri dikkat çekiyor.

Sabah'ın derlediği habere göre; Cimbom, şampiyonluğa ambargo koyduğu Okan Buruk döneminde ezeli rakiplerine büyük üstünlük sağladı.

Galatasaray son 4 sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı 27 maçın 16'sını kazanırken, 6 kez beraberlikle sahadan ayrıldı ve toplam sadece 5 yenilgi gördü.

DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

Sarı-kırmızılıların 2016'da yenilenen Beşiktaş'ın stadyumdaki karnesi ise kötü. İki ekip arasında Dolmabahçe'de oynanan son 9 derbinin 7'sini Kartal kazanırken, G.Saray 9 senelik bu periyotta Beşiktaş deplasmanında 1 galibiyet-1 beraberliğe razı oldu.

Galatasaray'ın başında 191 maça çıkan Okan Buruk, 138 galibiyet, 27 beraberlik ve 26 mağlubiyetlik performans ortaya koydu.

DİĞER
