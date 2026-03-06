Galatasaray'da Okan Buruk'tan çarpıcı istatistik! Derbilerde...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk'un derbi istatistikleri dikkat çekiyor. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev derbide Galatasaray, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.
Süper Lig'de lider konumda bulunan Cimbom için bu mücadele hayati önem taşıyor.
Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un derbi istatistikleri dikkat çekiyor.
Sabah'ın derlediği habere göre; Cimbom, şampiyonluğa ambargo koyduğu Okan Buruk döneminde ezeli rakiplerine büyük üstünlük sağladı.
Galatasaray son 4 sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı 27 maçın 16'sını kazanırken, 6 kez beraberlikle sahadan ayrıldı ve toplam sadece 5 yenilgi gördü.
DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ
Sarı-kırmızılıların 2016'da yenilenen Beşiktaş'ın stadyumdaki karnesi ise kötü. İki ekip arasında Dolmabahçe'de oynanan son 9 derbinin 7'sini Kartal kazanırken, G.Saray 9 senelik bu periyotta Beşiktaş deplasmanında 1 galibiyet-1 beraberliğe razı oldu.
Galatasaray'ın başında 191 maça çıkan Okan Buruk, 138 galibiyet, 27 beraberlik ve 26 mağlubiyetlik performans ortaya koydu.