Balıkesir, vatandaşları tedirgin eden bir sarsıntı ile güne başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.41'de hissedilir derecede bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 (Mw) olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünü Alakır-Sındırgı mevkisi, şiddetini ise 4.0 olarak duyurdu. Yerin yaklaşık 6.84 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Balıkesir il merkezinin yanı sıra Manisa ve Kütahya gibi çevre illerde de hissedildi. Peki, Balıkesir depremi hangi illerden hissedildi? İşte Kandilli ve AFAD verileriyle bölgedeki son durum ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 10:01 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 10:03
Balıkesir deprem son dakika! Kaç şiddetinde? Hangi illerden hissedildi?

Hafta sonuna deprem haberiyle uyanan Balıkesir'de Sındırgı ilçesi merkezli bir sarsıntı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 09.41'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.1 olarak belirlenirken, sarsıntının merkez üssü Sındırgı olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Alakır köyü yakınları, büyüklüğünü ise 4.0 olarak revize etti. Sarsıntının yüzeye yakın bir noktada, yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşmesi, bölgedeki vatandaşlar tarafından kuvvetli bir şekilde hissedilmesine ve kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin ardından AFAD ve yerel güvenlik birimleri bölgede saha tarama çalışmalarına hız verirken, ilk gelen bilgilere göre herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi. İşte detaylar...

BALIKESİR'DE 4,1 ŞİDDETİNDE DEPREM

Balıkesir'de yaşanan sarsıntının ardından Türkiye'nin iki yetkili kurumu olan AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin teknik detaylarını kamuoyuyla paylaştı. AFAD tarafından geçilen son dakika verisine göre, saat 09.41'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.1 (Mw) olarak kaydedilirken, sarsıntının yerin 6.84 kilometre derinliğinde yaşandığı bildirildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR

Balıkesir 4,1 ile sallandı!

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Sındırgı'nın Alakır mevkisi olarak duyururken, büyüklüğünü 4.0 ve derinliğini ise 9.1 kilometre olarak revize etti. İki kurumun verileri arasındaki küçük farklılıklar ölçüm istasyonlarının konumundan kaynaklanırken, her iki kurum da depremin yüzeye yakınlığı nedeniyle sarsıntının şiddetli hissedildiği konusunda hemfikir oldu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER | TIKLA-GÖR

HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, sarsıntının merkez üssünün Ege ve Marmara bölgelerinin geçiş noktasında bulunması nedeniyle geniş bir çevrede hissedildi. Sarsıntı başta Balıkesir il merkezi ve çevre ilçeleri olmak üzere, özellikle komşu il Manisa'nın kuzey ilçeleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinde belirgin şekilde hissedildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, depremin yüzeye yakın gerçekleşmesi sebebiyle İzmir ve Bursa'nın bazı yüksek katlı binalarında da hafif şiddetli titreşimlerin kaydedildiği öğrenildi. Sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan vatandaşlar, sarsıntının kısa süreli ancak etkili bir sarsıntı olduğunu belirtirken, şu ana kadar çevre illerden gelen herhangi bir hasar veya olumsuz durum ihbarı bulunmuyor.

