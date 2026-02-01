YKS 2026 başvuruları ne zaman? | ÖSYM sınav takvimi TYT, AYT başvuru tarihleri

En geniş katılımlı merkezi sınav olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım hız kazandı. 2026 yılı eğitim öğretim döneminin en önemli dönemeçlerinden biri olan bu sınav süreci, adaylar için sadece bir akademik değerlendirme değil, aynı zamanda disiplinli bir planlama dönemi anlamına geliyor. ÖSYM'nin yayınladığı güncel sınav takvimiyle beraber, başvuruların hangi tarihlerde alınacağı ve sınav oturumlarının ne zaman gerçekleştirileceği üzerindeki belirsizlikler ortadan kalktı. Adaylar, sistem yoğunluğu yaşanmadan başvurularını tamamlamak adına resmi duyuruları yakından takip ederken, uzmanlar özellikle başvuru formundaki bilgilerin doğruluğu ve sınav merkezi seçimi konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Peki, milyonların kilitlendiği 2026 YKS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM takviminden başvuru tarihleri ve detaylar...

YKS 2026 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan güncel takvime göre, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular 6 Şubat 2026 Cuma günü başlayacak. Adayların başvuru işlemlerini tamamlaması için belirlenen son tarih ise 2 Mart 2026 Pazartesi mesai bitimi (elektronik ortamda 23.59) olarak açıklandı.

TYT, AYT, YDT BAŞVURU TARİHLERİ

YKS çatısı altındaki tüm oturumlar (Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testleri ve Yabancı Dil Testi) için başvurular aynı tarihler arasında alınacak. Adaylar, 6 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden girmek istedikleri oturumları seçerek başvurularını gerçekleştirebilecekler.

YKS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Belirlenen resmi süreyi kaçıran adaylar için 'Geç Başvuru' imkanı tanınacak. 2026 YKS geç başvuruları 10 - 12 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Ancak geç başvuru günlerinde ödenen sınav ücretinin, normal başvuru ücretine göre %50 artırımlı olarak tahsil edildiğini unutmamak gerekiyor.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılı için başvuru ücretleri henüz resmi kılavuzla ilan edilmese de, piyasa beklentileri ve önceki yılın (450 TL) verileri ışığında her bir oturum için ücretin güncellenmesi bekleniyor. Kesin rakamlar 6 Şubat'ta yayınlanacak olan başvuru kılavuzu ile netlik kazanacak. Ödemeler ÖSYM'nin anlaşmalı bankaları veya "odeme.osym.gov.tr" adresi üzerinden yapılabilecek.

2026 YKS NE ZAMAN?

2026 YKS maratonu Haziran ayının üçüncü haftasında gerçekleştirilecek. Sınav takvimi şu şekilde:

1. Oturum (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi , Saat 10.15

, Saat 10.15 2. Oturum (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar , Saat 10.15

, Saat 10.15 3. Oturum (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar , Saat 15.45

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçlarının 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılması planlanıyor. Sonuçlar, T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile ÖSYM'nin resmi internet sitesinden öğrenilebilecek.