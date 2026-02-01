CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Hangisi bir Afrika ülkesinin başkenti değildir?

Hangisi bir Afrika ülkesinin başkenti değildir?

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'de bu hafta yine heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmacının karşısına çıkan
'Hangisi bir Afrika ülkesinin başkenti değildir?' sorusu hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri zorladı. Sosyal medyada da gündem olan o sorunun doğru cevabı ve yarışmacının verdiği tepki haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 23:08 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 23:09
Hangisi bir Afrika ülkesinin başkenti değildir?

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyiciyi televizyon başına kilitledi. 1 Şubat Pazar günü yeni bölümüyle ATV'de yayımlanan programda, yarışmacının karşısına çıkan 500 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı ise herkes tarafından merak konusu oldu. Peki "Hangisi bir Afrika ülkesinin başkenti değildir?" İşte cevabı...

Hangisi bir Afrika ülkesinin başkenti değildir?

A) Kahire

B) Dakar

C) Paramaribo

D) Cezayir

Cevap: C) Paramaribo

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAKKINDA

Kim Milyoner Olmak İster?, yapımını ATV İç Yapımlar'in üstlendiği, 2 Ağustos 2011 tarihinden itibaren atv'de yayımlanan bilgi içerikli Türk televizyon yarışma programıdır. Oktay Kaynarca tarafından sunulan yarışma programı, Perşembe ve Pazar akşamları saat 20.00'de yayımlanmaktadır. Yarışmanın ilk sunucusu Kenan Işık'ın, 21 Mart 2014 tarihinde beyin kanaması geçirmesi ve programı sunamayacak olması nedeniyle, sezon sonuna kadar sırasıyla birçok ünlü dostu tarafından sunuldu. Selçuk Yöntem, 3 yıl programın sunuculuğunu yaptı.

2017 yılının Şubat ayından 2019 yılının Haziran ayına kadar Murat Yıldırım programın sunuculuğunu yaptı. 5 Ekim 2019'dan, 6 Eylül 2024 tarihine kadar Kenan İmirzalıoğlu programın sunuculuğunu yaptı. 8 Eylül 2024 ile 26 Ocak 2025 tarihleri arasında yarışma programını, Oktay Kaynarca sundu ve 4 Mayıs 2025 tarihinden itibaren de yarışma programı Oktay Kaynarca'nın sunumuyla devam etmektedir.

Eski yarışmanın en büyük ödülü olan 500.000 ₺'yi alabilen olmamışken, şu anki yarışmada en büyük ödül olan 5.000.000 ₺'yi 2024'te Berk Göktaş isimli bir yarışmacı kazanmıştır. Eski en büyük ödül olan 1.000.000 ₺'yi ise 2019'da Arda Ayten ve 2023'te Rabia Birsen Göğercin isimli yarışmacılar kazanmıştır.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan son dakika transferi! İşte o yıldız
Okan Buruk: Barış ve Sane yoktu ama...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Epstein’in dosyalarında şok itiraf: Erdoğan’ın milli hamleleri küresel ağları panikletti
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray evinde kazandı!
Galatasaray zirvede hata yapmadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter zirvede farkı açtı! Inter zirvede farkı açtı! 22:31
M. City'e deplasmanda Tottenham çelmesi! M. City'e deplasmanda Tottenham çelmesi! 22:29
Dev derbide kazanan F.Bahçe Opet! Dev derbide kazanan F.Bahçe Opet! 20:10
N'Golo Kante kadroya alınmadı! N'Golo Kante kadroya alınmadı! 19:47
Fırtına'da Fethiyespor mesaisi! Fırtına'da Fethiyespor mesaisi! 19:21
TBL'de 21. hafta maçları tamamlandı! TBL'de 21. hafta maçları tamamlandı! 19:18
Daha Eski
Filedeki derbide kazanan F.Bahçe! Filedeki derbide kazanan F.Bahçe! 19:12
ManU uzatmalarda galibiyete uzandı! ManU uzatmalarda galibiyete uzandı! 19:08
Lookman için F.Bahçe'yi üzen haber! Lookman için F.Bahçe'yi üzen haber! 18:37
R. Madrid son nefeste kazandı! R. Madrid son nefeste kazandı! 18:14
Bolu evinde Sakarya'yı yendi! Bolu evinde Sakarya'yı yendi! 18:07
Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta? Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta? 17:13