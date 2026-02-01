Okullar 2 Şubat Pazartesi tatil mi, yarım gün mü? MEB'den açıklama geldi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim takvimine göre, 19 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili resmi olarak sona erdi. Sosyal medyada hızla yayılan '15 tatil 20 Şubat'a kadar uzatıldı' iddiaları, milyonlarca öğrenci ve velide büyük bir merak uyandırırken pazartesi günü okulların açılmasını bekleyenleri sadece ders zili değil, aynı zamanda Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan gelen 'kar yağışı' uyarıları da karşılıyor. Özellikle Trakya ve Doğu Anadolu'da etkisini artıran soğuk hava dalgasının Marmara geneline yayılması, 'Kar tatili olur mu?' sorusunu yeniden gündeme taşıdı. İkinci dönemin ilk gününde gözler şimdi valiliklerden gelecek olası son dakika haberlerine kilitlenmiş durumda. İşte detaylar...

OKULLAR 2 ŞUBAT PAZARTESİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Öğrenciler ve veliler arasında en çok merak edilen konuların başında, ikinci dönemin ilk gününde derslerin yarım gün olup olmayacağı geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uygulama rehberine göre, 2 Şubat Pazartesi günü okullar tam gün olarak eğitim verecek. Yarıyıl tatilinin (sömestr) ardından başlayacak olan ikinci dönemin ilk gününde, tüm kademelerdeki (ilkokul, ortaokul, lise) öğrenciler normal ders saatlerine tabi olacaklar. Sabahçı ve öğlenci sistemine sahip okullarda da mevcut düzen aynen korunacak. Sosyal medyada yer alan 'ilk gün yarım gün olacak' şeklindeki paylaşımların resmi bir dayanağı bulunmuyor.

MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine ilişkin herhangi bir erteleme veya tatil uzatma kararı duyurmadı. Bu sebeple eğitim öğretim planlamasının önceden ilan edilen takvime göre ilerlemesi ve 2 Şubat 2026 Pazartesi günü tüm okulların kapılarını açması bekleniyor.

Bakanlık ayrıca bu yılın ikinci dönem açılışı için özel bir talimat da yayımladı. Buna göre; dönemin ilk ders saatinde Türkiye genelindeki tüm okullarda ortak bir tema işlenecek. Öğrenciler, tatil dönüşü ilk derslerinde "Bayrak Sevgisi ve Vatan Bilinci" üzerine hazırlanan müfredat ile ders başı yapacaklar. Diğer yandan, olumsuz hava koşullarının hakim olduğu bölgelerdeki olası tatil kararları için Bakanlık, kararı valiliklere bıraktı. Şu ana kadar MEB merkez teşkilatından Türkiye genelini kapsayan bir tatil açıklaması gelmedi.

İSTANBUL 2 ŞUBAT HAVA DURUMU: PAZARTESİ OKULLAR TATİL OLUR MU?

İstanbul'da yaşayan milyonlarca öğrenci ve veli, ikinci dönemin ilk gününde dışarı çıkmadan önce hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; 2 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da oldukça soğuk ve yağışlı bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği ve gün içinde en yüksek 8°C seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, şehir merkezinde ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Kuzeyden esecek sert rüzgarların hissedilen sıcaklığı aşağı çekmesi öngörülüyor.

An itibarıyla İstanbul Valiliği tarafından yapılmış resmi bir kar tatili açıklaması bulunmuyor. Ancak ulaşımda yaşanabilecek olası aksamalara karşı öğrencilerin ve servis şoförlerinin temkinli olması öneriliyor. Valilikten gelecek herhangi bir son dakika gelişmesi olduğunda haberimiz güncellenecektir.