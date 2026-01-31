CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Samsun TOKİ Sosyal Konut kura çekilişi yapılıyor! 31 Ocak 2026 kura sonuçları açıklandı mı?

Samsun TOKİ Sosyal Konut kura çekilişi yapılıyor! 31 Ocak 2026 kura sonuçları açıklandı mı?

Samsun’da TOKİ tarafından hayata geçirilen sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişi heyecanı yaşanıyor. 31 Ocak 2026 Samsun TOKİ kura çekilişi, noter huzurunda gerçekleştirilirken, başvuru yapan binlerce vatandaş sonuçları yakından takip ediyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 09:59 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 10:00
Samsun TOKİ Sosyal Konut kura çekilişi yapılıyor! 31 Ocak 2026 kura sonuçları açıklandı mı?

Samsun TOKİ sosyal konut kura çekilişi yapılıyor ve sonuçlar merakla bekleniyor. 31 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen kura çekilişiyle birlikte, Samsun'daki TOKİ projeleri için hak sahipleri belirleniyor. Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçlar aynı gün içinde ilan ediliyor. Vatandaşlar, e-Devlet TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama sayfası üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sonuçlara ulaşabiliyor.

SAMSUN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Samsun kura çekilişi, şeffaflık ilkesi gereği noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştiriliyor. Konut hayali kuran binlerce Samsunlu, çekilişi TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden anlık olarak takip edebiliyor.

Kura Başlangıç Saati: 12:00

Kura Yeri: Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre Salonu

İzleme Platformu: TOKİ Resmi YouTube Kanalı

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

e-Devlet sistemine (turkiye.gov.tr) T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Arama kısmına "Konut Projeleri Kura Sonuç Sorgulama" yazın.

Karşınıza çıkan ekrandan başvuru yaptığınız Samsun projesini seçerek "Hak Sahibi" olup olmadığınızı kontrol edin.

AHaber CANLI YAYIN

Fred’e Avrupa’dan dev talip!
G.Saray'dan transferde son hafta bombası!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Ünlü isimlere bir dalga daha: Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal ve Sıla Dündar listede!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da orta saha için rota Fransa!
Usta yazardan Fırtına'nın 2 yıldızına eleştiri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
CANLI | Corendon Alanyaspor- İkas Eyüpspor CANLI | Corendon Alanyaspor- İkas Eyüpspor 10:43
Lakers Wizards'ı farklı mağlup etti Lakers Wizards'ı farklı mağlup etti 10:25
Fred’e Avrupa’dan dev talip! Fred’e Avrupa’dan dev talip! 10:23
Beşiktaş-Konyaspor maçı bilgileri Beşiktaş-Konyaspor maçı bilgileri 10:15
Usta yazardan Fırtına'nın 2 yıldızına eleştiri! Usta yazardan Fırtına'nın 2 yıldızına eleştiri! 09:07
Cherif imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları Cherif imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları 01:11
Daha Eski
Fenerbahçe'de Lookman tamam! Fenerbahçe'de Lookman tamam! 01:10
Fatih Tekke: 3 puanı hak etmiştik Fatih Tekke: 3 puanı hak etmiştik 01:10
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! 01:10
Fırtına fırsat tepti! Fırtına fırsat tepti! 01:10
Kristjan Asllani resmen Beşiktaş'ta! Kristjan Asllani resmen Beşiktaş'ta! 01:10
Trabzonspor ikinci penaltısını kazandı! Trabzonspor ikinci penaltısını kazandı! 01:10