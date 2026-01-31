Samsun TOKİ Sosyal Konut kura çekilişi yapılıyor! 31 Ocak 2026 kura sonuçları açıklandı mı?

Samsun TOKİ sosyal konut kura çekilişi yapılıyor ve sonuçlar merakla bekleniyor. 31 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen kura çekilişiyle birlikte, Samsun'daki TOKİ projeleri için hak sahipleri belirleniyor. Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçlar aynı gün içinde ilan ediliyor. Vatandaşlar, e-Devlet TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama sayfası üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sonuçlara ulaşabiliyor.

SAMSUN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Samsun kura çekilişi, şeffaflık ilkesi gereği noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştiriliyor. Konut hayali kuran binlerce Samsunlu, çekilişi TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden anlık olarak takip edebiliyor.

Kura Başlangıç Saati: 12:00

Kura Yeri: Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre Salonu

İzleme Platformu: TOKİ Resmi YouTube Kanalı

🏘️ Yüzyılın Konut Projesi'nde kuralar devam ediyor. 🍀5⃣0⃣0⃣ Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. @murat_kurum ve TOKİ Başkanımız Sn. M. Levent Sungur'un katılımlarıyla yarın (31 Ocak 2026) Samsun projeleri için kura çekilecek.… pic.twitter.com/AgUDAksU65 — TOKİ (@Toki_Kurumsal) January 30, 2026

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

e-Devlet sistemine (turkiye.gov.tr) T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Arama kısmına "Konut Projeleri Kura Sonuç Sorgulama" yazın.

Karşınıza çıkan ekrandan başvuru yaptığınız Samsun projesini seçerek "Hak Sahibi" olup olmadığınızı kontrol edin.