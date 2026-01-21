CANLI ALTIN FİYATLARI | 21 Ocak gram, çeyrek ve tam altın ne kadar?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bugün altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? 21 Ocak 2026 Çarşamba günü altın piyasasındaki son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik, “Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?” sorusunu gündeme taşıdı. Peki 21 Ocak canlı altın fiyatları ne kadar? Güncel piyasa verileri ve fiyatlardaki yön arayışı merak ediliyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 06:53
CANLI ALTIN FİYATLARI 21 OCAK 2026 | 21 Ocak 2026 itibarıyla altın piyasalarındaki yön yatırımcıların yakın takibinde. Küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilik, altın fiyatlarında dalgalanmayı sürdürüyor. "Altın bugün yükseldi mi?", "Şu an altın almak mantıklı mı?" ve "Canlı altın fiyatları kaç TL?" soruları günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Özellikle gram altının son durumu merak edilirken, fiyatlardaki son tablo netleşmeye başladı. Peki, bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte detaylar…

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.723,25 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.724,09 TL

Canlı altın fiyatları 21 Ocak 2026

21 OCAK ÇARŞAMBA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,28 (Alış) - 43,30 (Satış)

◼EURO: 50,78 (Alış) - 50,83 (Satış)

◼STERLİN: 58,10 (Alış) - 58,40 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (21 OCAK 2026)

Gram Altın Alış: 6.723,25₺

Gram Altın Satış: 6.724,09₺

Çeyrek Altın Alış: 11.081,00₺

Çeyrek Altın Satış: 11.177,00₺

Yarım Altın Alış: 22.163,00₺

Yarım Altın Satış: 22.353,00₺

Tam Altın Alış: 44.190,00₺

Tam Altın Satış: 44.536,00₺

Ata Altın Alış: 45.379,00₺

Ata Altın Satış: 45.697,00₺

22 Ayar Bilezik Alış: 6.184,54₺

22 Ayar Bilezik Satış: 6.471,14₺

Gümüş Alış: 131,08₺

Gümüş Satış: 131,16₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 21 Ocak Çarşamba günü saat 06.28 itibarıyla alınmıştır.

Haberler
