Bursa BUSKİ su kesintisi: 13-14 Mart Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa'da su kesintisi! BUSKİ, 13-14 Mart tarihlerinde içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları nedeniyle birçok mahallede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Orhangazi'de 9 saatlik kesinti yaşanırken, Mustafakemalpaşa'da bazı bölgelerde suların gelmesi 17 Mart'ı bulacak. Peki, hangi mahallelerde sular kesik? Bursa'da sular saat kaçta gelecek? İşte ilçe ilçe güncel kesinti listesi...

Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 13:02
BURSA BUSKİ 13-14 MART SU KESİNTİSİ

MUSTAFAKEMALPAŞA-HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 13/03/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 17/03/2026 18:00

Kesim Tarihi: 13/03/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabri bey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 13.03.2026 - 17.03.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA-ZÜFERBEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 14/03/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 17/03/2026 18:00

Kesim Tarihi:

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 14.03.2026 - 17.03.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

BURSA SU KESİNTİSİ

MUSTAFAKEMALPAŞA-ZÜFERBEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/03/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 13/03/2026 18:00

Kesim Tarihi: 03/03/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 03.03.2026 - 13.03.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

NİLÜFER-BEŞEVLER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 13/03/2026 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 13/03/2026 13:00

Kesim Tarihi: 13/03/2026 10:00

Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ; C4_B53 Alt Bölgesinde Bulunan, Beşevler Mahallesi Bilgi Sokak ve civarı, "ARIZA" Çalışması nedeniyle 13.03.2026 tarihinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında '' SU KESİNTİSİ'' yapılacaktır.

Bursa BUSKİ su kesintisi: 13-14 Mart Bursa'da sular ne zaman gelecek?

ORHANGAZİ'DE 9 SAATLİK KESİNTİ

ORHANGAZİ-YENİKÖY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 13/03/2026 08:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 13/03/2026 17:00

Kesim Tarihi: 13/03/2026 08:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Orhangazi İlçesi Yeniköy, Cihanköy ve Ortaköy Mahalleleri ve civarında, 13.03.2026 tarihinde 08:00 - 17:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

OSMANGAZİ-KEMERÇEŞME

Planlanan Başlangıç Tarihi: 13/03/2026 10:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 13/03/2026 13:00

Kesim Tarihi: 13/03/2026 10:30

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4 - D_10 Alt Bölgesinde Bulunan, Kemerçeşme Mahallesi İstanbul Yolu Cadde ve Civarı, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 13.03.2026 Tarihinde 10:30 ile 13:00 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

