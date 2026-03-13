Bursa BUSKİ su kesintisi: 13-14 Mart Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BURSA SU KESİNTİSİ
MUSTAFAKEMALPAŞA-ZÜFERBEY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/03/2026 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 13/03/2026 18:00
Kesim Tarihi: 03/03/2026 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 03.03.2026 - 13.03.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
NİLÜFER-BEŞEVLER
Planlanan Başlangıç Tarihi: 13/03/2026 10:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 13/03/2026 13:00
Kesim Tarihi: 13/03/2026 10:00
Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ; C4_B53 Alt Bölgesinde Bulunan, Beşevler Mahallesi Bilgi Sokak ve civarı, "ARIZA" Çalışması nedeniyle 13.03.2026 tarihinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında '' SU KESİNTİSİ'' yapılacaktır.
ORHANGAZİ'DE 9 SAATLİK KESİNTİ
ORHANGAZİ-YENİKÖY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 13/03/2026 08:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 13/03/2026 17:00
Kesim Tarihi: 13/03/2026 08:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Orhangazi İlçesi Yeniköy, Cihanköy ve Ortaköy Mahalleleri ve civarında, 13.03.2026 tarihinde 08:00 - 17:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
OSMANGAZİ-KEMERÇEŞME
Planlanan Başlangıç Tarihi: 13/03/2026 10:30
Planlanan Bitiş Tarihi: 13/03/2026 13:00
Kesim Tarihi: 13/03/2026 10:30
Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4 - D_10 Alt Bölgesinde Bulunan, Kemerçeşme Mahallesi İstanbul Yolu Cadde ve Civarı, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 13.03.2026 Tarihinde 10:30 ile 13:00 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.
