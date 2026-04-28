TOKİ İstanbul kura sonuçları | Asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

Ziraat Türkiye Kupası
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde heyecan, son durak İstanbul ile devam ediyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, başta Tuzla, Arnavutköy ve Başakşehir olmak üzere İstanbul'un çeşitli ilçelerinde inşa edilecek toplam 100 bin konutun hak sahipleri, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle belirleniyor. Binlerce vatandaşın ekran başında takip ettiği kura çekiminin ardından, asil ve yedek isim listelerinin erişime açılıp açılmadığı merak konusu. İşte e-Devlet TOKİ sonuç sorgulama ekranı ve İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '500 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında İstanbul için beklenen an geldi. 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te başlayan kura çekimi, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştiriliyor. Noter huzurunda ve şeffaflık ilkesi gereği canlı yayında düzenlenen törenle, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde inşa edilecek 100 bin konutun yeni sahipleri belirlenecek. Kura sonuçlarının noter onayından geçmesinin ardından asil ve yedek isim listeleri dijital platformlar üzerinden vatandaşların erişimine sunulacak. İşte TOKİ kura çekiliş sonuçları ve ilçelere göre asil ve yedekler isim listeleri...

👉TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın👈

TOKİ İstanbul kura sonucu sorgulama ekranı

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İstanbul'da noter huzurunda tamamlanan çekilişin ardından, hak sahibi olup olmadığını merak eden vatandaşlar için sorgulama ekranları erişime açılacak. Kura sonuçlarını ve asil/yedek isim listesini öğrenmek için iki güvenilir kanal bulunuyor:

1. e-Devlet Kapısı Üzerinden Sorgulama: En hızlı ve resmi yöntem e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamadır. Adımları şu şekilde izleyebilirsiniz:

  • turkiye.gov.tr adresine gidin veya e-Devlet mobil uygulamasını açın.
  • T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
  • Arama çubuğuna "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" yazın ve sunulan hizmetler arasından "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" seçeneğine tıklayın.
  • Açılan ekranda İstanbul projesi için başvurunuzun sonucunu (Asil, Yedek veya Hak Sahibi Olamadı) anında görebilirsiniz.

TOKİ İstanbul asil ve yedek isim listesi

2. TOKİ Resmi İnternet Sitesi

TOKİ'nin kendi web sitesi üzerinden de isim listelerine ulaşmak mümkün:

  • www.toki.gov.tr adresine giriş yapın.
  • Ana sayfada yer alan "Satış ve Kura" sekmesi altındaki "Kura Sonuçları" bölümüne tıklayın.
  • Burada yer alan "Hak Sahibi Kimlik No" alanına bilgilerinizi girerek sorgulama yapabilir veya ilçe bazlı yayınlanan PDF isim listelerini indirerek kontrol sağlayabilirsiniz.

TOKİ İstanbul kura sonuçları

İSTANBUL TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

Kura çekiminde belirlenen 100 bin hak sahibinin yanı sıra, projedeki konut sayısının belirli bir yüzdesi kadar (genellikle %5 veya %10) yedek aday da seçilecek. Asil adayların haklarından vazgeçmesi veya şartları sağlamaması durumunda, konut alma sırası bu yedek adaylara geçecek.

TOKİ İSTANBUL 100 BİN konut | Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

Saran aday olacak mı? Canlı yayında açıklandı!
F.Bahçe'de seçim tarihi belli oldu!
DİĞER
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
Uşak'taki "kara kutu"ya siyasi rüşvet! Özgür Özel'den Yılmaz Tozan'a sus payı belediye başkanlığı | "Ben yanarsam Özkan Yalım'ı da yakarım"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte Fenerbahçe'nin Ederson'a verdiği ceza!
Arsenal'den 2 G.Saraylı isme kanca!
