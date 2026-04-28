Ege'de korkutan deprem: 5,0 ile sallandı! 28 Nisan deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi?

Yunanistan'ın Thessalia bölgesinde yer alan Larisa şehri, 28 Nisan Salı günü saat 14.12'de meydana gelen depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, yerin 12.58 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 5.0 (Mw) olarak ölçüldü. Deprem, merkez üssü Larisa ve çevresindeki yerleşim birimlerinde panik yaratırken, sarsıntının şiddeti Atina dahil olmak üzere birçok komşu şehirde de hissedildi. İlk gelen bilgilere göre bölgede can kaybı yaşanmazken, sarsıntının sığ derinlikte olması nedeniyle bazı binalarda hafif hasar oluşabileceği belirtiliyor. İşte depremin detayları!

KOMŞU 5.0 İLE SALLANDI

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler, depremin zamanı ve konumu üzerinde teknik detayları netleştirdi. Kandilli'nin sismik kayıtlarına göre, sarsıntı saat 14.12.22'de meydana gelirken büyüklüğü 4.9 olarak teyit edildi. AFAD verileriyle kıyaslandığında depremin derinliğini yerin 10.2 kilometre altında olarak bildiren Kandilli, sarsıntının merkez üssü koordinatlarını 39.2035 Kuzey ve 23.4552 Doğu olarak belirledi. Sığ odaklı sarsıntılar sınıfında yer alan bu deprem, Yunanistan genelinde hissedilirken Kandilli'nin verileri de sarsıntının bölgedeki sismik hareketliliğin önemli bir parçası olduğunu doğruladı.

DEPREM TÜRKİYE'DEN HİSSEDİLDİ Mİ?

Yunanistan anakarasında gerçekleşen 5.0 büyüklüğündeki bu deprem, mesafe ve konumu itibarıyla akıllara "Ege kıyılarımız sallandı mı?" sorusunu getirdi. Depremin merkez üssü Türkiye sınırına ve Kıyı Ege'ye yaklaşık 400-450 kilometre mesafede bulunuyor. Genellikle 5.0 ve üzerindeki anakara depremleri bu mesafeden Türkiye'de hissedilir bir etki yaratmasa da; Çanakkale, Edirne ve İzmir'in kıyı kesimlerinde, yüksek katlı binalarda bulunan bazı vatandaşların sarsıntıyı çok hafif şekilde hissedebilecekleri belirtiliyor. Ancak AFAD ve yerel birimlere Türkiye sınırları içerisinden yapılmış herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmadı.