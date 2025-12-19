CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
En Uzun Gece (Arcadian) konusu nedir? En Uzun Gece oyuncu kadrosu

En Uzun Gece (Arcadian) konusu nedir? En Uzun Gece oyuncu kadrosu

En Uzun Gece filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesiyle filmseverlerin ilgi odağı oldu. Karanlık çöktüğünde kimsenin güvende olmadığı bu filmde, Dünya'daki yaşam formunun silinmesiyle güneşin batışı, kabus gibi başlangıçları beraberinde getirmektedir. Bir çiftlikte gündüzleri sessiz, sakin bir yaşam süren baba ve iki oğlu, karanlıkta da hayatta kalabilecek mi? İşte En Uzun Gece konusu, oyuncu kadrosu, yönetmeni ve merak edilenler...

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 16:21
En Uzun Gece (Arcadian) konusu nedir? En Uzun Gece oyuncu kadrosu

En Uzun Gece, yakın gelecekte geçen distopik bir hikayeyi ekranlara taşıyor. İnsanlığın yerini sessiz bir kaos ve kaynağı bilinmeyen bir dehşet almış durumda. Paul ve iki oğlu, Thomas ile Joseph, bu yıkılmış dünyada kendilerine kırılgan bir düzen kurmayı başarmışlardır. Ancak bu düzenin çok sert bir kuralı vardır: Gündüzler huzura, geceler ise hayatta kalma savaşına aittir. Güneş ufuk çizgisinin altına indiği an, çiftliklerinin etrafını saran gizemli ve şiddetli bir kötülük, amansız saldırılarına başlar. Paul için tek öncelik çocuklarını bu karanlıktan korumaktır. Fakat bir gün, kurallar bozulur ve Thomas gün batımından önce eve dönmez. Paul, oğlunu kurtarmak için güvenli sığınağını terk edip karanlığın kalbine doğru adım atarken, aileyi hayatta kalmak için korkunç bir kararın eşiğine getiren o "En Uzun Gece" başlar. İşte En Uzun Gece filminin detayları...

En Uzun Gece filmi konusu

EN UZUN GECE (ARCADIAN) KONUSU NEDİR?

Yakın gelecekte Dünya'daki normal yaşamın büyük bir kısmı yok olacaktır. Paul, oğulları Thomas ve Joseph ile yarı bir hayat yaşar; gündüzleri huzur, geceleri ise işkence. Her gece güneş battıktan sonra gizemli ve şiddetli bir kötülüğün amansız saldırılarıyla karşı karşıya kalırlar.

En Uzun Gece (Arcadian) oyuncuları

Bir gün Thomas gün batımından önce eve dönmeyince Paul, onu bulmak için çiftliklerinin güvenli ortamından ayrılmak zorunda kalır. Aileyi hayatta kalmak için umutsuz bir planı uygulamaya zorlayan kabus gibi bir savaş başlar.

En Uzun Gece filmi yapım yılı

EN UZUN GECE FİLMİ OYUNCULARI

  • Nicolas Cage-Paul
  • Jaeden Martell-Joseph
  • Sadie Soverall-Charlotte
  • Maxwell Jenkins-Thomas
  • Samantha Coughlan-Mrs. Rose
  • Joe Dixon-Mr. Rose
  • Daire McMahon-Militant Farmer
  • Joel Gillman-Hobson

En Uzun Gece (Arcadian) yönetmeni kim?

EN UZUN GECE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Orijinal adı Arcadian olan film, izleyicilerle ilk olarak Mart 2024'te buluştu. Geniş çaplı vizyon macerasına ise 12 Nisan 2024 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. Türkiye'deki sinemaseverler için ise bu karanlık serüven, Ağustos 2024 itibarıyla beyaz perdede yerini alarak yılın dikkat çeken post-apokaliptik yapımlarından biri haline geldi.

EN UZUN GECE YÖNETMENİ KİM?

Filmin yönetmenliğini, görsel atmosfer yaratma konusundaki yeteneğiyle tanınan Benjamin Brewer üstleniyor. Brewer, daha önce Oscar ödüllü Everything Everywhere All at Once filmindeki başarılı görsel efekt çalışmalarıyla adından söz ettirmişti. En Uzun Gece projesinde ise Nicolas Cage gibi dev bir isimle çalışarak, klasik bir yaratık filminden fazlasını sunmayı amaçlıyor; izleyiciye hem aile bağlarını sorgulatan hem de klostrofobik bir gerilim yaşatan özgün bir dünya inşa ediyor.

