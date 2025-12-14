Süper Loto sonuçları açıklandı | 14 Aralık Pazar Süper Loto sonuçları

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 14 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi sonuçları merak edilirken, kazandıran numaralar araştırılmaya devam ediliyor. Süper Loto oynayan binlerce kişi, "Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango Online sistemi üzerinden biletlerin sonucunu öğrenmek oldukça kolay. Kullanıcılar, bilet numarasını girerek veya hesabına giriş yaparak kazanç durumunu hemen kontrol edebiliyor. Peki, Süper Loto sonuçları açıkladı mı? İşte Süper Loto 14 Aralık sonuçları ve sorgulama adımları…

14 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

2-9-27-30-36-55

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.