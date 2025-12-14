CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Süper Loto sonuçları açıklandı | 14 Aralık Pazar Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı | 14 Aralık Pazar Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları merak edilirken, 14 Aralık Pazar gününün şans oyunu sonuçları Milli Piyango tarafından duyurulmaya devam ediliyor. Bilet alan vatandaşlar, "Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır?" sorusunu araştırmaya başladı. Çekiliş sonuçlarına, kazandıran numaralara ve ikramiye detaylarına MPİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TC kimlik numarası veya bilet numarası ile sorgulama yapmak mümkün. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 14 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 00:21
Süper Loto sonuçları açıklandı | 14 Aralık Pazar Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 14 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi sonuçları merak edilirken, kazandıran numaralar araştırılmaya devam ediliyor. Süper Loto oynayan binlerce kişi, "Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango Online sistemi üzerinden biletlerin sonucunu öğrenmek oldukça kolay. Kullanıcılar, bilet numarasını girerek veya hesabına giriş yaparak kazanç durumunu hemen kontrol edebiliyor. Peki, Süper Loto sonuçları açıkladı mı? İşte Süper Loto 14 Aralık sonuçları ve sorgulama adımları…

MPİ Süper Loto sonuçları için tıklayın

14 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

2-9-27-30-36-55

Süper Loto sonuçları 14 Aralık

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

ASpor CANLI YAYIN

