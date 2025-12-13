CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Başkan Erdoğan'dan Türkiye Basketbol Milli Takımı'na büyük jest!

Başkan Erdoğan, A Milli Basketbol Takımımızın elemeleri geçerek FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılması halinde büyük bir jest yapacağını duyurdu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 15:52
İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI:

(A Milli Basketbol Takımı) "Dünya kupasına gidersek neticesi ne olur?" falan dediler. Biliyorsunuz sporcunun beklediği hep nedir? Biz de dedik ki; "dünya kupasına gitmemiz halinde yerli ve milli markamız TOGG'u inşallah sizlere de hediye ederiz." İnşallah kazasız belasız bu elemeleri geçip takımımız doğrudan 2027 Dünya Kupasındaki yerini alacaktır. Milletimiz onların yanında, biz onların yanındayız.

